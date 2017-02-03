03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar etti

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Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih E., beylik tabancasıyla intihar etti.
Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar etti
Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar etti Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar etti Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar etti

Trabzon'da iki çocuk babası Başkomiser Fatih E., Sürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandıktan 8 saat aracının içerisinde beylik tabancasıyla intihar etti.

AÇIĞA ALINDI, GÖREVE İADE EDİLDİ

Trabzon'un Ortahisar İlçesi Kalkınma Mahallesi'nde dün akşam 18.30 sıralarında aracına binen Başkomiser Fatih E., beylik tabancasını kafasına dayayarak ateş etti.

Aracın içinden silah sesi gelmesi üzerine semt sakinleri polis arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, intihar eden kişinin Başkomiser Fatih E. olduğunu belirledi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Fatih E.'nin cenazesi, cinayet masası dedektifleri tarafından araçta yapılan inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SÜRMENE'DE GÖREVE BAŞLADI

Bir süre Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini de yürüten Fatih E.'nin, dün sabah Sürmene İlçe Emniyet Müdürü olarak göreve başladığı belirtildi.

Başkomser Fatih E.'nin Çarşı Polis Merkezi'nde görev yaptığı sırada FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla açığa alındığı, daha sonra örgütle bağlantısı olmadığı tespit edilince görevine iade edildiği öğrenildi.

Ajanslar

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