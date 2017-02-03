03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 0°C Adana
    • -3°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • 1°C Ağrı
    • -8°C Amasya
    • -13°C Ankara
    • 3°C Antalya
    • -11°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 87.394 0.63
  • Altın: 146,142 -0.34
  • Dolar: 3,7389 -1.01
  • Euro: 4,0390 -0.52

550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı

»
550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı
Cuntacılar, Denizli’den uçakla alacakları 550 komandoyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni basacaktı. Ancak vatandaş uçak pistini ve komandoların yolunu kesince, planları da suya düştü.
550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı 550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı 550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı

Malatya Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Kayseri'den 7 kargo uçağını kaçıran FETÖ'cü hainlerin, Denizli Çardak'tan 550 komandoyu uçağa alıp, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmayı planladığı belirlendi.

Darbeci pilotlar Kayseri 1. Komando Hava İndirme Tugayı'ndan 2 A400M, 3 C130, 2 de C160 model askeri kargo uçağını kaçırıp, Çardak'taki havaalanına doğru hareket etti. Amaçları Denizli'deki 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan 550 komandoyu alıp, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne baskın yapmaktı. Ancak darbe girişimini duyan ve askeri araçların havaalanına gittiğini öğrenen Çardaklılar, araçlarına binerek 550 komandonun bulunduğu konvoyun önünü kesti. Bu arada kargo uçaklarının alana inmesini önlemek için de pist, belediye araçları ve iş makineleriyle kapatıldı. Çardak'a inemeyen FETÖ'cü pilotlar bunun üzerine Malatya'ya yöneldi. 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Tuğgeneral Emin Ayık, Malatya Valisi'nin emrine rağmen FETÖ'cü pilotlara iniş izin verdi.

Tuğgeneral Ayık'ın 'Yurtta Sulh Konseyi' tarafından yayımlanan mesaj formunda "Sıkıyönetim Komutanı" olarak görevlendirildiği de iddianamede yer aldı. Tutuklu darbeci komutanın, eski 2.Ordu Komutanı Adem Huduti'nin Malatya'dan Düzce Cezaevi'ne sevki sırasında "Ne yaptınız çocuklar, beni de yaktınız" demesi üzerine "Olmadı işte komutanım başaramadık" dediği de belirlendi.

Sabah

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK az önce açıkladı: 47 terörist operasyonla öldürüldüTSK az önce açıkladı: 47 terörist operasyonla öldürüldüTürk Sillahlı Kuvvetleri, Suriye'de yürütmekte olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nın 164'üncü gününde yapılan operasyonlarla ilgili açıklamada bulundu.
Adana'da terör operasyonu düzenlendi: 20 gözaltıAdana'da terör operasyonu düzenlendi: 20 gözaltıAdana'da PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı
550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardıCuntacılar, Denizli’den uçakla alacakları 550 komandoyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni basacaktı. Ancak vatandaş uçak pistini ve komandoların yolunu kesince, planları da suya düştü.
Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar ettiSabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar ettiSürmene İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Fatih E., beylik tabancasıyla intihar etti.
Marmara'da korkutan depremMarmara'da korkutan depremDüzce’nin Gümüşova ilçesinde richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubuEsed rejiminden BM'ye Türkiye mektubuSuriye'de yüzbinlerce insanın ölümüne sebep olan Esed rejimi, BM'ye yolladığı mektupta Türkiye'yi şikayet etti. Rejim, Türkiye'nin Suriye topraklarını işgal ettiğini savundu.
  • İşte görümenin perde arkası!02 Şubat 2017 Perşembe 21:51
  • IMF'den kritik karar!02 Şubat 2017 Perşembe 21:47
  • Abdullah Gül: Ucuz bir şovdan ibaret!02 Şubat 2017 Perşembe 21:46
  • Merkel'den PKK sorusuna cevap02 Şubat 2017 Perşembe 21:43
  • Erdoğan'ın uyarısı Merkel'in zoruna gitmiş02 Şubat 2017 Perşembe 21:42
  • Anayasa teklifi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi02 Şubat 2017 Perşembe 21:40
  • Erdoğan'dan Merkel'e ders: Asla kabul edemem!02 Şubat 2017 Perşembe 17:05
  • FETÖ'nün planında 'üst akıl' parmağı02 Şubat 2017 Perşembe 16:30
  • İstanbul'da fuhuş operasyonu! 84 kadından 13'ü..02 Şubat 2017 Perşembe 15:30
  • Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak hamle!02 Şubat 2017 Perşembe 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri