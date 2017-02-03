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Serbest elektrik tüketicisine promosyon yağıyor

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca serbest elektrik tüketicisi olma sınırının 82 TL olarak belirlenmesiyle dağıtım şirketleri 8.4 milyon tüketici için promosyon yarışına girdi.
Serbest elektrik tüketicisine promosyon yağıyor
Serbest elektrik tüketicisine promosyon yağıyor Serbest elektrik tüketicisine promosyon yağıyor Serbest elektrik tüketicisine promosyon yağıyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce 120 TL olan serbest elektrik faturası limitinin 2016 sonunda 82 TL’ye çekilmesinin ardından dağıtım şirketleri arasında tüketici kapma yarışı başladı.

8.4 milyon abonenin kendi elekrik dağıtım şirketini seçme hakkıyla birlikte elektrik dağıtım şirketleri sözleşmeler için çeşitli promosyonlar veriyor. Dağıtım şirketlerinin hepsi ilk ay elektrik faturası ödenmeyen kampanya düzenliyor. Firmalar müşterilerin bulunduğu bölgeye ve tüketimlerine göre yüzde 5 ile 15 arasında indirim de sağlıyor. İndirimin yanı sıra elektrik dağıtım şirketleri 8.4 milyon abonelik pastadan daha çok pay alabilmek için çeşitli fatura oranına göre promosyon çalışmaları yapıyor.

CLK Boğaziçi Elektrik iki ayrı kampanya düzenliyor. Tüketicilere 24 aylık sözleşme yapma karşılığında Petrol Ofisi Positive Card ile 150 TL’den 900 TL’ye kadar akaryakıt vereceğini ilan eden CLK Boğaziçi Elektrik bu promosyonu tüketicilerin fatura miktarına göre belirleyecek. Yine CLK Boğaziçi Elektrik ile 24 aylık sözleşme imzalayan aboneler isterlerse Acıbadem Mobil Sağlık Sigortası’ndan 4 kişiye kadar sağlık sigortası hizmetinden yararlanabilecekler. 

TELEFON YA DA KLİMA

Zorlu Elektrik ise Artısı Mil Tarifesini seçen ilk 500 tüketiciye 10 bin Türk Hava Yolları uçuş mili hediye ediyor. Öte yandan Zorlu Elektrik ilk 2 ay fatura ödenmeyen sözleşmenin yanında grup şirketi Vestel tarifesine geçen tüketicilere ise fatura oranlarına göre Venüs akıllı telefon, Vestel TV, Vestel tablet veya Vestel klimaya ücretsiz sahip olabiliyor. 

UÇAK BİLETİ VERİYOR

Tüketicilerin kendilerini seçmesi halinde indirim veren şirketlerden biri de Aksa Elektrik. Birçok tarife hazırlayan Aksa Elektrik, bir yıl zam yapılmayan, yüzde 8 indirim alınan ve ilk faturanın ödenmediği çeşitli promosyonlar sunuyor. Cerean Elektrik 130 TL ve üzerindeki faturalar için Migros’tan 150 TL’lik hediye çeki verirken, 220 Plus Elektrik ise N11.com’dan hediye çeki ve Anıtur’dan uçak bileti veriyor. İpragaz Elektrik ise ilk ay fatura ödememenin yanında sonraki aylarda enerji bedelinden yüzde 5 indirim ve 20 adede kadar enerji tasarruflu Philips LED ampul hediye ediyor. 

FAYDA SAĞLAYACAK

YEPAŞ elektrik ise ev için 12, iş yeri için 24 ay kalma sözüne karşılık konut ve iş yeri sigortası promosyonu yapıyor. YEPAŞ Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, rekabetin liberal piyasaya yarayacağını belirterek “Bu durum rekabetçi  piyasa yaratacak, hem sektöre hem de müşterilerimize faydalar sağlayacaktır” dedi.

TATİL DE VERECEKLER

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, elektrik dağıtım şirketlerinin promosyonlarının tüketicileri cezbettiğini ama sözleşme yaparken dikkatli olunması gerektiğini söyledi. “Firmalar yakında tatil promosyonları da verecek” diyen Şahin, “Tüketiciler sözleşmedeki indirim tutarına dikkat edilmeli. Sözleşmeler iyi okunmadan imzalanmamalı” dedi.

Star

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