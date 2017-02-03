03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Kanada'da yine cami saldırısı!

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Kanada’nın Montreal kentinde bir camiye daha saldırı düzenlendi.
Kanada'da yine cami saldırısı!
Kanada'da yine cami saldırısı! Kanada'da yine cami saldırısı! Kanada'da yine cami saldırısı!

Quebec City kentinde geçen pazar yaşanan terör saldırısında hayatını  kaybeden 6 Müslümandan 3’ünün cenaze töreninin olduğu gün, Montreal’in  Pointe-Sainte-Charles bölgesindeki Khadijah Masjid Islamic Centre isimli cami,  kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce taşlandı.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DE SALDIRILMIŞTI

Montreal Polisinin açıklamasına göre, birkaç gün önce sprey boya ile girişine ve camlarına yazı yazılan Khadijah Masjid Islamic Centre'a, yumurtalı  saldırı da yapılmış. Polis, dün düzenlenen saldırıda, caminin camlarının  kırıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

''TAM BİR VANDALİZM''

Merkezin yöneticisi Asik Ahmad, ‘’Son saldırı ile camlar kırılıncaya  kadar olayı ciddiye almamıştık. Ancak son saldırı tam bir vandalizm.’’ dedi.  Olayın, Quebec City’deki 6 Müslümanın şehit olduğu terör saldırısından sonra  meydana gelmesinin, kendilerini şoke ettiğini anlatan Asik Ahmad, "Bundan sonra  ne olacağını bilmiyorum. Bu bir son mu, yoksa bir şeyin başlangıcı mı? Şok oldum  ve doğrusu korkuyoruz." dedi.

''NEFRET SONA ERMEYECEK GİBİ''

Asik Ahmad’in kızı Fatıma Ahmad da "Görüyorum ki nefret sona erecek gibi görünmüyor." diye konuştu.

  Öte yandan Quebec Eyalet Polisi ve Montreal Polisinin, Quebec City  saldırısı sonrası, bölgedeki tüm mescid ve camilerin etrafında güvenlik önlemi  alındığını açıklamasına rağmen, Khadijah Masjid Islamic Centre isimli caminin  saldırıya uğraması endişeye sebep oldu.

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