03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Hükümet binalarını ateşe verdiler!

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Hindistan'da bir mahkeme kararını protesto eden yüzlerce gösterici hükümet binalarını ateşe verdi.
Hükümet binalarını ateşe verdiler!
Hükümet binalarını ateşe verdiler! Hükümet binalarını ateşe verdiler! Hükümet binalarını ateşe verdiler!

Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, yerel seçimlerde kadınlara  yüzde 33 kota verilmesine tepki gösteren protestocuların, Nagaland eyaletinin  başkenti Kohima'da düzenlediği gösteride bir çok hükümet binasını yaktıktan sonra  eyalet hükümeti ofislerinin yer aldığı binaya doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Polis ve paramiliter güçlerin, Kohima'daki devlet mülkiyetini korumak  için bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Göstericiler, kadınlara seçilme hakkı tanıyan mahkeme kararının,  hukuku ve kadınların siyasete katılımını kısıtlayan geleneği ihlal ettiğini  söyledi.

Dün yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.

Polisin, hafta başında, Nagaland eyaletinin Dimapur şehrindeki  göstericilere ateş açması sonucu 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı.

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