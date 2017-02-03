03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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"Boşanma aşamasındalar ama arada çocuklar da var!"

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Merkel’in günübirlik Türkiye ziyaretini değerlendiren Almanya’nın önemli gazetelerinden Die Zeit, iki ülke arasındaki ilişkileri evlilik ilişkisine benzetti.
"Boşanma aşamasındalar ama arada çocuklar da var!"

Merkel’in ziyaretini “Hayal kırıklığı yaşanan aşk” başlığıyla veren gazete, "Türk-Alman ilişkileri bir evlilik ilişkisi olsaydı, geçen yıl boşanmak için çok sayıda gerekçe birikmişti.

 Çiftlerden biri casusluk, tehditler ve Rusya ile ilişkilere öfkeliyken, diğeri tutulmayan sözler nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ve darbe girişimi sonrasında kimsenin gelmemiş olmasına öfkeli” sözleriyle değerlendirdi.

"ANCAK ARADA ÇOCUKLAR DA VAR"

“Ancak arada çocuklar da var: Milyonları bulan Türk diasporası, milyarları bulan ekonomik ilişkiler ve en küçük çocuk de 'geri kabul anlaşması'. NATO ise ortak ev. Bu nedenle ilişkiyi sürdürmek gerekiyor” diye yazan Die Zeit, Merkel’in Ankara ziyaretini evliliği kurtarmaya dönük bir girişim olarak nitelendirdi.

Gazete Angela Merkel’in bir buçuk yıl içerisinde Türkiye’ye beşinci gezisini yaptığına da dikkat çekti.

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