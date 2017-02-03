5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece artış beklendiği bölgede, rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis ile pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

Malatya'da da kar nedeniyle 34 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Arapgir ilçesinde 11, Hekimhan'da 8, Darende'de 5, Akçadağ'da 4, Doğanyol ve Yazıhan'da 2'şer, Doğanşehir ve Pütürge'de 1'er mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede, 413 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekibin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.