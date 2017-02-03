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İşte aşiretlerin referandum kararı

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Güneydoğu’daki büyük aşiret ve aileler, referandumda “evet” oyu vereceklerini açıkladı.
İşte aşiretlerin referandum kararı
İşte aşiretlerin referandum kararı İşte aşiretlerin referandum kararı İşte aşiretlerin referandum kararı

Diyarbakır, Siirt, Batman ve Şırnak’ta bulunan büyük aşiret ve aileler, yeni anayasanın halk oylamasına sunulacağı referandumda “evet” oyu vereceklerini açıkladı.

SİİRT

7 ayrı kolu ile Siirt'in en büyük aşiretlerinden biri olan ve Kasimiye köyünde ikamet eden Memediyan aşireti reisi Kasım Hüseyinoğlu (61), canlarıyla ve kanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alarak “evet” oyu kullanacaklarını belirtti. Hüseyinoğlu, "Biz 1982 askeri anayasayı gördük, neler yaşadığımızı çok iyi biliyoruz. İnşallah yeni yasamız meclisten geçti. Halka, yani sahibine geliyor. Tüm çevreyle yeni sisteme ‘evet’ diyoruz. Biz cumhurbaşkanımızı çok iyi biliyoruz, o ne dediyse hepsi oldu. Allah'ın izniyle FETÖ'cülere karşı PYD, PKK'ya karşı ve hainlere karşı cumhurbaşkanımız yalnız değil. Kanımızla ve canımızla ‘evet’ diyoruz” dedi.

Siirt’te 21 ayrı kolu bulunan Duderan aşireti temsilcisi Abdurrahman Tetik, referandumda tüm aşiret mensuplarıyla güçlü bir şekilde “evet” diyeceklerini söyledi. 1982 anayasasının darbe anayasası olduğunu anlatan Tetik, “Birçok parti bunu kökten değiştirmeye çalıştı fakat partililer üzerinde bir türlü uzlaşma sağlayamadığı için buralara kadar geldi. Parlamenter sistem birçok sefer koalisyonlara sebep vermekteydi. Başkanlık sisteminin Türkiye'nin önüne açarak dünyada daha güçlü ve daha söz sahibi bir ülke haline getireceğine inanıyorum. Bu sebepten dolayı Duderan aşireti olarak ‘evet’ diyeceğiz” diye konuştu.


DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın tanınmış ailelerinden olan Güler ailesinden Türkan Güler, binin üzerinde aile mensubuyla birlikte aktif olarak çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:


“Bölgenin hassasiyeti bakımından başkanlık sisteminin ya da anayasa değişikliğinin inanılmaz faydaları olabileceğine inanan bir ailenin mensubuyum. Daha önce kaygıyla bakılan bu sürecin kaygı uyandırmayacak bir derecede bölgeye katkıları olacağına ve bölgeyi yeniden yapılandıracağına inanıyoruz. Türkiye’nin hak etmediği bir yönetim şekli vardı. Sorunlarımıza çözüm üretilmeyen, derdimize derman olmayan bir sisteme sahiptik. Bu değişiklikle beraber bölgenin daha iyi konumlandırılması, sorunlarına cevap vermesi ve çözüm üretmedeki öncelikli özelliği var. Çünkü bizler bugüne kadar özellikle bölge halkı olarak farklı bir yapılanmanın içerisindeydik. Belirli bir sorunumuz vardı. Cumhuriyetten bu yana bu sorun hiçbir şekilde çözümlenmedi ve bir yere oturtulmadı ama başkanlık rejimiyle beraber bu sorunların da aşılabileceğine inanıyoruz. Bununla beraber insanların sivil olarak kendilerini ifade edebilmeleri, dolayısıyla kendi devletinin ve sisteminin arkasında durmasını gerektirecek birçok nedeni olacağına inanıyorum. Yani halkın devletle, devletin halkla bütünleşeceği bir durum olacağına inanıyorum.”

BATMAN

Batman’ın büyük ailelerinden olan Hamidi ailesi liderlerinden Sebahattin Hamidi, Türkiye’nin çok ciddi bir sınavdan geçtiğini kaydetti. Türkiye’nin ivme kazanıp, şaha kalktığı bir anda dış güçlerin Türkiye’yi parçalamaya çalıştığını ifade eden Hamidi, “Halk içinde sürekli bulunduğumuzdan ötürü yeni anayasa içeriği hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını gördük. İçerik ne olursa olsun, elbette ki menfi ve müspet yönleri olacak ancak partili Cumhurbaşkanlığı diyoruz. Partili Cumhurbaşkanlığı Mustafa Kemal Atatürk'le başlayıp, Celal Bayar'la devam etmişti. Cumhurbaşkanlarımızın tümü de partiliydi. Partili olmak taraf olmak değildir, adaletin bir köşeye itilmesi değildir. Halkının meselelerine duyarlı tek başlı olmak çok başlı olmaktan daha evladır. Dolayısıyla halkımıza çok ciddi anlamda bu referandumun içeriğinin anlatılmasıyla çıkabilecek neticesinin çok daha yüksek olabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

ŞIRNAK

Şırnaklı Tatar aşireti lideri Arslan Tatar ise Şırnak halkı olarak kenetlendiklerini belirterek, şunları söyledi: 

“Fikrimiz zikrimiz bir olmuştur. Hep birlikte referandum sürecinde ‘evet’ oyu kullanacağız. Hep beraberde hükümetimizin, hep birlikte sayın cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye hazır olduğumuzu vatandaşımız dile getirmiştir. İspatlamıştır. Ben şuanda bütün STK’larımızla, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla iç içeyim. Hepsinin oyunun rengi belli diyebilirim. Hepsi de ‘evet’ diyecekler. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye göstermiş olduğu fedakarlığı hiçbir liderimiz gösterememiştir. Önümüzde bir referandum var. Bunu Demirel denedi, başaramadı. Rahmetli Özal denedi, başaramadı. Sayın cumhurbaşkanı, ‘işte halk işte sandık’ diyor. O da cumhurbaşkanı seçilmeden önce geçmişte olan cumhurbaşkanları gibi meclisten oyunu alıp rahat rahat koltuğuna geçebilirdi. Kendini Türkiye’de seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmaya adadı. Sandığı halkın önüne koydu. Halk ne yaptı. Büyük oranla yüzde 50’nin üzerinde bir oyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanlığını sayın Recep Tayip Erdoğan’a verdi. Ben de Cumhurbaşkanının bu cesaretine ve bize vermiş olduğu bu güvenine dayanarak bende kendimi onun yoluna adamış bir kardeşiniz olarak o ne dese emrindeyiz. Kürt halkı artık cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenecek. Güneydoğu’dan alacakları oyu batıdan alamazlar. Çünkü Kürt halkı uyandı.”

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