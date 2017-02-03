03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk enflasyon rakamlarını açıkladı.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %2,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %2,46, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,22 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,76 artış gerçekleşti.

Foreks anketinde analistlerin beklentisi aylık yüzde 1,70, yıllık yüzde 8,48 artış olacağı yönündeydi.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sağlıkta %4,66, çeşitli mal ve hizmetlerde %4,25, ulaştırmada %3,24 ve eğlence ve kültürde %2,39 artış gerçekleşti.

AYLIK DÜŞÜŞ GÖSTEREN TEK GRUP %6,99 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda %6,99 oranında düşüş gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ %22,90 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %15,61, çeşitli mal ve hizmetler %12,74, sağlık %12,13, eğitim %9,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ %3,89 İLE TRC2’DE (ŞANLIURFA, DİYARBAKIR) OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %11,07 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,3 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

Ocak 2017’de endekste kapsanan 414 maddeden  31 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 300 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 83 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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