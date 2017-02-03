03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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İşte Saadet Partisi'nin referandumda karşı çıktığı 5 madde

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Saadet Partisi, referandum sürecindeki yol haritasını belirledi: Sandıkta ret oyu verilecek ancak kutuplaştırıcı bir kampanya yapılmayacak.İşte Saadet'in referandumda karşı çıktığı 5 madde..
İşte Saadet Partisi'nin referandumda karşı çıktığı 5 madde
İşte Saadet Partisi'nin referandumda karşı çıktığı 5 madde İşte Saadet Partisi'nin referandumda karşı çıktığı 5 madde İşte Saadet Partisi'nin referandumda karşı çıktığı 5 madde

 Meydanlara inilmeyecek, salon toplantıları ve konferanslar tercih edilecek. ‘Hayır’ yerine “Biz bu pakete evet demeyiz” ifadesi kullanılacak.

Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi için yapılacak referandumdaki yol haritası netleşti. Buna göre, paketin mevcut haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanması halinde parti kurumsal olarak referandum oylamasında ‘hayır’ diyecek ancak toplumu kutuplaştırıcı bir üslup kullanılmayacak. Alışılmışın dışında bir kampanya yürütülecek. Gerginlik ve provokasyonlara fırsat verilmemesi adına meydanlara inilmeyecek. Partinin tutumu daha çok salon etkinlikleri, konferanslar, istişare toplantıları ve medya kanalıyla kamuoyuna aktarılacak. Kampanya çerçevesinde broşürler hazırlanacak. Kampanyada, farklı anlamlar yüklendiği değerlendirilen ‘hayır’ kelimesini kullanmaktan olabildiğince kaçınılacak. Seçmenle iletişime geçilirken “Sandıkta hayır deyin” ifadesi yerine “Biz bu düzenlemeye bu haliyle evet demeyiz” tercih edilecek.

PARTİLERLE İTTİFAK YOK

Saadet Partisi’nin referandum kampanyası süresince ‘hayır’ bloğunda yer alan siyasi partilerle birlikte hareket etme, ittifak yapma gibi bir durumu söz konusu olmayacak. Diğer partilerin Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne karşı çıkma nedenleri ile Saadet Partisi’nin dile getirdiği itirazların farklı olduğunun altı çizilecek. ‘Evet’ kampanyası yürüten AK Parti ve MHP’yle karşı karşıya gelinmeyecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TRT’deki propaganda konuşması hakkını kullanacak. Karamollaoğlu, kendisine tanınan sürede partisinin yeni sistem hakkındaki görüşlerini dile getirecek. Saadet Partisi ayrıca, Genel Başkan Karamollaoğlu’nun 18 maddelik anayasa değişikliği paketi Meclis’te görüşülürken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Yıldırım ve muhalefet liderlerine gönderdiği mektuplarını da kamuoyuyla paylaşacak. Söz konusu mektuplar, Saadet’in mevcut düzenlemeye ilişkin endişelerini içeriyordu. 

PARTİNİN KARŞI ÇIKTIĞI 5 BAŞLIK

Prensipte Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne karşı çıkmayan Saadet Partisi, halkın onayına sunulacak düzenlemeyle Meclis’in etkinliğinin azaltılacağını, yargı bağımsızlığının zarar göreceğini, yetkilerin tek elde toplanacağını savunuyor. Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı’na Meclis’i fesih yetkisi verilmesine de itiraz ediyor. Yine bu süreçte yüzde 10’luk seçim barajının kaldırılması konusunda herhangi bir güvence ortaya konulmaması da Saadet’in Cumhurbaşkanlığı sistemine mesafeli durmasının ana nedenlerinden birini oluşturuyor.

Karar

 

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