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Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklama

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Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklama
Sunucu Defne Joy Foster'ın Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın bekar evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Foster'ın annesi çarpıcı iddialarda bulundu.
Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklama Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklama Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklama

Sunucu Defne Joy Foster'ın Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın bekar evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Foster'ın annesi çarpıcı iddialarda bulundu.

Altan kardeşler FETÖ'den tutuklu iken, Altan'ların gazetesi Taraf'ın da FETÖ projesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Habervaktim'in ilk günden bu yana ısrarla üzerinde durduğu ölümle ilgili olarak Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster, kızının ölümüyle ilgili  gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Defne Joy Foster’ın annesinden kızının ölümü ile ilgili açıklama 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın annesi Hatice Foster, kızı ölürken yanında bulunan Kerem Altan’ı ve Altan ailesini işaret ederek, “Bu işte bir bit yeniği var. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne” dedi.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster, ölümünün 6. yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki mezarının başında anıldı. Anma etkinliğine sanat dünyasından kimse katılmazken, annesi Hatice Foster ile beraber birkaç yakını ve arkadaşları mezarının başına geldi. Foster’ın mezarının başında ayakta durmakta zorlandığı görülen anne Hatice Foster, kızının mezarının üzerine yattı.

“Depresanlarla ayakta duruyorum”

Kızının mezarının başında duygularını ifade eden anne Foster, ilaçlarla ayakta durduğunu söyleyerek, “Evladını kaybeden bir anne ne hissederse, onu hissediyorum. Allah, kan düşmanıma evlat acısı tattırmasın. Çok zor. İçim kanıyor. İçim parçalanıyor. Ne diyeyim size? Çünkü biz birbirine çok düşkün anne evlattık. O yüzden onun yokluğu beni perişan etti. Şu anda ağlamıyorsam, inanın bana, depresanlarla ayakta duruyorum. Ağlayamıyorum yani; ama onun yokluğu çok zor” diye konuştu.

“Hepsi FETÖ’cüymüş”

Anne Foster, kızının ölümünün FETÖ ile bağdaştırıldığı iddiaların hatırlatılması üzerine, “Benim evladımın FETÖ’yle falan hiç ilgisi yok. Siyasetle hiç ilgisi olan bir insan değildi. Neşe, eğlence, o ona bakıyordu. Ben annesiyim, bilmez miyim?” diye cevap verdi.

Defne Joy Foster’ın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’e karşı bir tweet attığının hatırlatılması ve bu nedenle hedef olmuş olabilme ihtimalinin sorulması üzerine anne Foster, “Hiç bilmiyorum. Onu da Melih Gökçek’in Twitter’ından okudum. Biliyorsunuz, Defne çok şakacı bir insandı. O ağzından kaçıvermiştir yani. Biz sürecin takipçisiyiz. Avukatımız Anayasa Mahkemesine müracaat etti. Cumhuriyet Başsavcısı dosyası geri açtı, Nihat Doğan vasıtasıyla. Dosya indirildi cinayet masasına. Çünkü gerçekten bir şey var” değerlendirmesinde bulundu.

Anne Foster, Adli Tıp Kurumu raporlarının çelişmesiyle ilgili ise “Hepsi FETÖ’cüymüş. İddialar doğru mu, bilmiyorum ki. Keşke kalksa da, anlatsa. Bilemem” ifadelerini kullandı.

“Onlar sebep oldu kızımın ölümüne”

Defne Joy Foster’ın öldüğü anlarda onunla aynı evde bulunan Kerem Altan’ın ve ailesinin, kızının şüpheli ölümünden sonra başsağlığı bile dilemediğini ifade eden anne Foster, kızının ölümünden Altan ailesini sorumlu tutarak, “Bana ne başsağlığı dilediler, ne kapıma geldiler, hiçbir şey, hiçbir şey, hiçbir şey. Ben merak ediyorum, o oğlan (Kerem Altan) niye sokaklarda elinde telefonla dolaşıp doktor aradı. 112’yi ara. Kalbi durmuş olsa bile, çalıştırıyorlar. Siz de biliyorsunuz. Onun için, bir bit yeniği var bu işte de, bilemedim. Zaten amcasıyla (Mehmet Altan) babası (Ahmet Altan) hapishanede. Darısı, Kerem’in başına. Ölmeden göreceğim bunu. Onlar sebep oldu kızımın ölümüne” şeklinde konuştu.

Anne Foster’ın ardından, Defne Joy Foster’ın, ölümünden önce arkadaşı ve avukatı olan Ayşegül Mermer de kısa bir açıklama yaparak, “Böyle bir iddia var. O dosyaya bakan sayın savcı bizim dosyamızı da istedi ve şu an inceleme yapılıyor” diye konuştu.

Sanat camiası tarafından ilgi gösterilmeyen ve kısa süren anma etkinliğinin ardından aile mezarlıktan ayrıldı.

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