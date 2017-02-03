Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken işaret ettiği babası bıyıkları ile dikkat çekti.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken işaret ettiği babası bıyıkları ile dikkat çekti.

Basına yansıyan fotoğraflarda, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası ülkücü bıyıkları göze çarptı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında uzun süredir devam eden yargı süreci sonuçlandı. Alınan kararla, Hakan Çalhanoğlu'na FIFA tarafından daha önce verilen futboldan 4 ay men cezası onanırken, milli futbolcunun Trabzonspor'a 100 bin euro ödeyeceği de bildirildi.



Ne yaşandı?



Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.



FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.



Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.



Völler: Hakan ve bizim için ağır darbe



Bayern Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun CAS tarafından 4 ay futboldan men edilmesi sonrası kulübün sportif direktörü Rudi Völler açıklamalarda bulundu.



Bu durumun takım için ağır bir darbe olduğunu belirtten Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak" değerlendirmesinde bulundu.







"Babam bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek"



Hakan Çalhanoğlu, aldığı ceza sonrası yaptığı açıklamada babasının büyük bir hata yaptığını ifade etti.



Çalhanoğlu'nun Alman basınına konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;



"17 yaşındaydım ve Karlsruher'de oynuyordum. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana, 'Hakan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Gelişmeleri bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kararın açıklanması sonrası çok üzüldü. O benim babam ve babam olarak kalacak ama bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek."



4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, 21 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek olan Bundesliga'da, bu sezon kalan 15 maçta forma giyemeyecek. Çalhanoğlu, Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'taki Finlandiya maçında da oynayamayacak.