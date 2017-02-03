03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 9°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 87.280 -0.13
  • Altın: 146,238 0.16
  • Dolar: 3,7462 0.20
  • Euro: 4,0250 -0.35

Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası

»
Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken işaret ettiği babası bıyıkları ile dikkat çekti.
Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası
Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babası

Alman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken işaret ettiği babası bıyıkları ile dikkat çekti.

Basına yansıyan fotoğraflarda, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun babası ülkücü bıyıkları göze çarptı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında uzun süredir devam eden yargı süreci sonuçlandı. Alınan kararla, Hakan Çalhanoğlu'na FIFA tarafından daha önce verilen futboldan 4 ay men cezası onanırken, milli futbolcunun Trabzonspor'a 100 bin euro ödeyeceği de bildirildi.

Ne yaşandı?

Trabzonspor, Hakan Çalhanoğlu'nun özel bir protokole imza atarak bordo-mavili kulüpte oynayacağını beyan etmesine ve 100 bin avro almasına rağmen şartları yerine getirmeyerek Alman ekibi Karlsruher ile anlaştığı iddiasıyla 2013 yılında FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında alınan kararla, Trabzonspor'a karşı sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulunan Hakan'a futboldan 4 ay men cezası verilmişti. Karara iki taraf da itiraz ederek CAS'a başvurmuştu. CAS, dava sonuçlanana kadar Hakan'a verilen söz konusu men cezasını geçici olarak durdurmuştu.

Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.

Völler: Hakan ve bizim için ağır darbe

Bayern Leverkusen forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun CAS tarafından 4 ay futboldan men edilmesi sonrası kulübün sportif direktörü Rudi Völler açıklamalarda bulundu.

Bu durumun takım için ağır bir darbe olduğunu belirtten Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak" değerlendirmesinde bulundu.

2-305.jpg

"Babam bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek"

Hakan Çalhanoğlu, aldığı ceza sonrası yaptığı açıklamada babasının büyük bir hata yaptığını ifade etti.

Çalhanoğlu'nun Alman basınına konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"17 yaşındaydım ve Karlsruher'de oynuyordum. Babam, Trabzonspor'un temsilcileri ile Darmstadt bir restoranda yemek yemiş. Sonra eve geldi ve bana, 'Hakan bu sözleşmeyi imzalaman gerekiyor' dedi. Gelişmeleri bende bir arkadaşımdan öğrendim. Babam büyük bir hata yaptığını biliyor. Bu kararın açıklanması sonrası çok üzüldü. O benim babam ve babam olarak kalacak ama bundan sonra kariyerime bir daha asla müdahale edemeyecek."


4 ay futboldan men cezası alan Hakan Çalhanoğlu, 21 Mayıs 2017 tarihinde sona erecek olan Bundesliga'da, bu sezon kalan 15 maçta forma giyemeyecek. Çalhanoğlu, Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde 24 Mart'taki Finlandiya maçında da oynayamayacak.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Riekerink'in yerine o geliyorRiekerink'in yerine o geliyorGalatasaray'ın yeni sezon için söz kestiği Hırvat hoca Igor Tudor'un sarı-kırmızılı kulübün geleceği için hazırlıklara başladığı iddia edildi.
Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...Beşiktaş, Sırp savunmacı Dusko Tosic'in sözleşmesinin yenilendiğini borsaya bildirdi.
Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babasıHakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babasıAlman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken işaret ettiği babası bıyıkları ile dikkat çekti.
Arda dünya futbol tarihine geçebilirArda dünya futbol tarihine geçebilirİspanya’nın ünlü kulübü Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan’a Çin’den rekor transfer ücreti teklif edildi.
Arda dünya futbol tarihine geçebilirArda dünya futbol tarihine geçebilirİspanya’nın ünlü kulübü Barcelona’da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan’a Çin’den rekor transfer ücreti teklif edildi.
Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!Sarı lacivertli kulüpten ayrılığıyla ilgili de konuşan Alex, Aykut Kocaman'ın göreve geldiği andan itibaren kendisini göndermek istediğini ve bunu kabul ettiğini söyledi.
  • BBC resmen duyurdu! Önümüzdeki ay...02 Şubat 2017 Perşembe 15:55
  • Aziz Yıldırım'dan tarihi rest! 'Lig yayınlanmasın'02 Şubat 2017 Perşembe 15:53
  • EYOF 2017 Erzurum için son günler02 Şubat 2017 Perşembe 15:52
  • Adebayor ilk kez konuştu! 'Bizi kimse...'02 Şubat 2017 Perşembe 15:51
  • İngiltere'ye giden Kerim Frei, Ada'yı salladı02 Şubat 2017 Perşembe 15:50
  • Galatasaray'a Hamit Altıntop piyangosu! O rakam...02 Şubat 2017 Perşembe 15:49
  • Galatasaray'da skandal! 30 milyon havaya gitti02 Şubat 2017 Perşembe 15:48
  • Barça final kapısını araladı!02 Şubat 2017 Perşembe 15:48
  • İmzalar atıldı! 2020'ye kadar Beşiktaş'ta!02 Şubat 2017 Perşembe 15:46
  • Aziz Yıldırım'a soruşturma açıldı!01 Şubat 2017 Çarşamba 15:54
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri