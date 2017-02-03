03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor

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Amerika, Suriye’de de İsrail’e hizmet ediyor... Kurduğu 2 üsle Siyonizm’in Arz-ı Mev’ud hayaline taş döşüyor...
Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor
Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor

Debka’nın yayınladığı haritaya göre, iki ABD üssü dikkat çekiyor. Üslerden birisi ABD’nin desteklediği ve Büyük Ortadoğu Projesi için çalıştığı bilinen terör örgütü PYD’nin hâkimiyet alanı içinde, diğeri ise İsrail sınırı olan Golan Tepesi civarında yer alıyor. Uzmanlara göre Suriye’deki hareketliliğin birinci nedeni Rusya-ABD arasındaki güç mücadelesiyken, ikinci nedeni de Siyonist İsrail’in Arz-ı Mev’ud hayali!

İSRAİL istihbarat servisi MOSSAD’ın paravan sitesi Debka’nın yayınladığı yeni Suriye haritasında ABD’ye ait iki üs dikkat çekti. Üslerden birisi terör örgütü PYD’ninhakimiyet alanı içinde yer alırken diğeri de İsrail sınırı olan Golan tepesi civarında. Milli Gazete’ye konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Suriye’de ABD ile Rusya arasında bir güç çekişmesi olduğunu ancak esas meselenin Siyonistler için büyük önem taşıyan arz-ı Mevud sınırları olduğunu söyledi. İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın paravan sitesi Debka, yeni Suriye haritası yayınladı. Haritada, Suriye’nin kuzeyinde ve güneyinde iki ABD üssü yer alıyor. Kuzeydeki üs, terör örgütü PYD’nin kontrolünde bulunan Afrin, Kamışlı, Tel-Abyad, Ayn el-Arab bölgelerini kapsıyor. Güneydeki üs de Dera ve Golan tepelerinin bulunduğu bölgede yer alıyor. Milli Gazete ’ye konuşan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, “ABD, İsrail’le sırt sırta verip Rusya’nın hâkimiyetini elinden almaya çalışacak. Bir diğer yandan bölgedeki hareketliğin sırrı, David yıldızı ve Nil’den Fırat’a kadar olan vaat edilmiş topraklar ve Büyük İsrail Projesi’dir” dedi.

AMERİKA İKİ ÜS ALACAK

İsrail istihbarat servisi MOSSAD’ın paravan sitesi Debka’da yer alan “yeni Suriye” haritası, Suriye’deki iç savaşın ve sonrasındaki güç dengesinin kime yaradığını gözler önüne serdi. Haritaya göre, Suriye’nin kuzeyinde ve güneyinde iki ABD üssü yer alıyor. Kuzeydeki üs, terör örgütü PYD’nin kontrolünde bulunan Afrin, Kamışlı, Tel-Abyad, Ayn el-Arab bölgelerini kapsıyor.

İSRAİL’E YARADI

GÜNEYDEKİ üs ise Dera ve Golan Tepeleri’nin bulunduğu bölgede, yani İsrail’in güvenliği için konuşlanıyor. Daha önce de İsrail, Suriye’deki iç savaştan duyduğu memnuniyeti çeşitli vesilelerle ifade etmişti. Suriye’deki iç savaş da, sonrasındaki güç dengesi de İsrail’e yaramış görünüyor. 

SURİYE’DEKİ SAVAŞ İSRAİL’E YARIYOR

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Müdürü Prof. Dr. Sıtkı Bilgin, Suriye’deki ABD-Rusya güç mücadelesine değindi. Suriye’deki savaştan İsrail’in kârlı çıktığını ifade eden Prof. Dr. Bilgin, “ABD’nin Suriye’de PYD ile sıkı ilişkide bulunması Rusya ile ABD’nin arasında bölgede toprak paylaşma yarışına gittiğini gösteriyor. Bölgede Rusya, ABD’den üstün olarak görülüyor. Astana görüşmelerinden de anlaşılacağı gibi Suriye’de üstünlük Rusya’da. Öte yandan ABD bu durum karşısında PYD’nin hâkim olduğu noktalara askeri havaalanı kurması Suriye’yi kolay kolay gözden çıkarmayacağı anlamına geliyor. Rusya’nın, Suriye’deki üslerini ve hâkimiyet alanını genişletmesi ABD’yi oldukça rahatsız ediyor. Bu genişleme karşısında ABD, İsrail’le sırt sırta verip Rusya’nın hâkimiyetini elinden almaya çalışacak. Diğer yandan bölgedeki hareketliliğin sırrı, David yıldızı ve Nil’den Fırat’a kadar olan vaat edilmiş topraklar ve Büyük İsrail Projesi’dir. Bölgeden en kârlı İsrail çıkıyor. Hem planları işliyor hem de tüm Ortadoğu’nun karışması İsrail’in çıkarına dönüşüyor” diye konuştu.

Milli Gazete

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