03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek

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Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’ya uygulanan yaptırım rejimlerinin hafifletilmesine ilişkin kararın alınmadığını bildirdi.
Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek

Trump, Harley-Davidson şirketinin temsilcileriyle görüşmesi sırasında gazetecilerin yaptırımlarla ilgili sorularına, “Ben hiçbir şeyi hafifletmedim” dedi.

Daha önce ABD Maliye Bakanlığı Yaptırım Departmanı, Amerikan hükümetinin Federal Güvenlik Servisi’ne uygulanan yaptırım rejimini değiştirdiğine ilişkin “Genel Lisans 1” adlı belgeyi yayınladı.

Lisansa göre, belirli istisnalar dışında daha önce ABD Başkanı’nın 1 Nisan 2015 tarihindeki talimatıyla yasaklanan FSB’nin katılımıyla yapılan tüm anlaşmalar ve eylemlere izin verildi.

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