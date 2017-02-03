03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık!

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Savaştan kaçarak Adana'ya göçen Suriyeli mülteciler kaymakamlık yardım yapacak denilerek dolandırıldı.
Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık!
Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık! Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık! Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık!

Savaştan kaçarak Adana'ya göçen Suriyeli mülteciler kaymakamlık yardım yapacak denilerek dolandırıldı. Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda bazı Suriyelilerin, kaymakamlığın savaştan kaçıp Adana'ya gelen mültecilere gıda ve kıyafet yardımı yapacağını söyleyerek 5'er lira karşılığı isim yazdırdığını öğrendi.

Bunu duyan Suriyeli mülteciler, mahallede belirtilen yere gidip isim yazdırmak için izdihama neden oldu. Çocuklarıyla birlikte gelen mülteciler arasında tartışmalar yaşandı.

Şadire Hasova 3 yıl önce Halep'ten Adana'ya geldiğini yardım yapılacağını öğrendiği için isim yazdırmak için geldiğini söyledi. Türk vatandaşı Eyüp Demir ise yardım yapılmadığını Suriyelilerin yardım bahanesiyle birbirini dolandırdığını sadece isim yazdırmak için 5'er lira para alındığını söyledi.

Yüreğir Kaymakamlığı yetkilileri de Suriyelilere Yeşilbağlar Mahallesi'nde herhangi bir yardım yapılmadığını zaman zaman Suriyelilere yardım yapıldığını ancak şu an bir yardım yapılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

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