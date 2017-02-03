03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 9°C Adana
    • 2°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -6°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -2°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 3°C Balıkesir
  • BIST: 87.280 -0.13
  • Altın: 146,238 0.16
  • Dolar: 3,7462 0.20
  • Euro: 4,0250 -0.35

Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonluk haberleşme faturası çıkan CHP'li Elif Doğan Türkmen'in istifasını istedi.
Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi
Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi

CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in, telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tuttu.

KILIÇDAROĞLU DİVANDAN İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1.2 milyon liralık iletişim faturası tartışma konusu oylan CHP'li Türkmen'in divandan istifasını istedi.

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis’i karıştırdı.

''YAPILAN ETİK DEĞİL''

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kendisiyle konuştum. Buradaki yanlışlık şurada: Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlış burada başlıyor. Niye sınırsız? Yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Bunun değiştirilmesi lazım."

O PARANIN BEDELİ

Elif Doğan Türkmen'in telefon faturası bedeli şöyle;

-857 asgari ücret - 1.600.000 ekmek - 370.370 lt benzin - İstanbul'da 7 lüks daire - 60 otomobil - 23.529 tüpgaz - 62.500 kg dana eti - 2 adet VIP helikopter.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istediKılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istediCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonluk haberleşme faturası çıkan CHP'li Elif Doğan Türkmen'in istifasını istedi.
Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık!Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık!Savaştan kaçarak Adana'ya göçen Suriyeli mülteciler kaymakamlık yardım yapacak denilerek dolandırıldı.
Adli Tıp'tan Ahmet Türk kararı!Adli Tıp'tan Ahmet Türk kararı!Ahmet Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak , tutuklu Mardin Büyükşehir Beşediyesi eski Başkanı Ahmet Türk tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıkladı.
Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesiŞans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesiFETÖ’nün bazı illerdeki şans oyunları çekilişlerinden aylık himmet ve para aldığı belirlendi.
Firari FETÖ'cü Öksüz adına twitter hesabı açıldıFirari FETÖ'cü Öksüz adına twitter hesabı açıldı15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayıplara karışan FETÖ/PDY'nin önemli isimlerinden olduğu belirtilen Adil Öksüz adına twitter'da hesap açıldı.
Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklamaDefne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklamaSunucu Defne Joy Foster'ın Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın bekar evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Foster'ın annesi çarpıcı iddialarda bulundu.
  • İşte aşiretlerin referandum kararı03 Şubat 2017 Cuma 10:21
  • 5 il için buzlanma ve don uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 10:13
  • "Boşanma aşamasındalar ama arada çocuklar da var!"03 Şubat 2017 Cuma 09:53
  • Kardak’tan sonra fotoğraf krizi03 Şubat 2017 Cuma 09:45
  • TSK az önce açıkladı: 47 terörist operasyonla öldürüldü03 Şubat 2017 Cuma 09:08
  • Adana'da terör operasyonu düzenlendi: 20 gözaltı03 Şubat 2017 Cuma 08:34
  • 550 komandoyla Beştepe’yi basacaklardı03 Şubat 2017 Cuma 08:26
  • Sabah ilçe müdürü olarak atandı, akşam intihar etti03 Şubat 2017 Cuma 08:24
  • Marmara'da korkutan deprem03 Şubat 2017 Cuma 07:36
  • Esed rejiminden BM'ye Türkiye mektubu02 Şubat 2017 Perşembe 22:50
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri