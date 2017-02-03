Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonluk haberleşme faturası çıkan CHP'li Elif Doğan Türkmen'in istifasını istedi.

CHP’li kâtip üye Elif Doğan Türkmen'in, telefonla konuşma ve seçmene gönderdiği mektupların faturası 1 milyon 200 bin lira tuttu.

KILIÇDAROĞLU DİVANDAN İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 1.2 milyon liralık iletişim faturası tartışma konusu oylan CHP'li Türkmen'in divandan istifasını istedi.

CHP'li Elif Doğan Türkmen'in 1 milyon lirayı aşan faturası, Meclis’i karıştırdı.

''YAPILAN ETİK DEĞİL''

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Kendisiyle konuştum. Buradaki yanlışlık şurada: Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlış burada başlıyor. Niye sınırsız? Yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Bunun değiştirilmesi lazım."

O PARANIN BEDELİ

Elif Doğan Türkmen'in telefon faturası bedeli şöyle;

-857 asgari ücret - 1.600.000 ekmek - 370.370 lt benzin - İstanbul'da 7 lüks daire - 60 otomobil - 23.529 tüpgaz - 62.500 kg dana eti - 2 adet VIP helikopter.