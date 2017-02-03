İzmir'de başörtülü avukata şok!

İzmir Barosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz bozdurma çağrısının ardından, 50 bin liralık dolar bozduran müvekkillerinin hukuki işlemlerinden vekalet ücreti almayacağını açıklayan avukattan savunma istedi.

Avukat Ayşe Rabia Yüreklitürk'ün dolar bozdurana destek vermesine ilişkin aralık ayında yaptığı açıklama, bağlı olduğu İzmir Barosunca Avukatlık Kanunu meslek kurallarına aykırı bulundu.

Baro'dan Yüreklitürk'e gönderilen yazıda, "Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarının 7. maddesinde belirtilen, 'Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır' maddesine aykırı davranarak avukatlık reklam yasağını ihlal ettiğiniz anlaşılmıştır." denilerek, konu hakkında yazılı bilgi sunması istendi.

"Bir avukatın da tepki göstermesi doğaldır"

15 yıllık avukat Yüreklitürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'de ekonomik kriz yaşatılmak istendiğini, dolardaki hızlı yükselme karşında da berberlerden çiftçilere tüm meslek gruplarının kampanyalar başlattığını söyledi.

Yüreklitürk, savunmasını Baro'ya ilettiğini aktararak, seçilmiş hükümete, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyetine yönelik her yönden saldırı yapıldığı dönemde toplumdaki diğer meslek grupları nasıl tepki gösterdiyse toplumun bir ferdi olarak bir avukatın da tepki göstermesinin doğal olduğunu anlattığını kaydetti.

"Desteğin reklamla ilgisi yok"

Desteğinin reklamla ilgisi olmadığını vurgulayan Yüreklitürk, şöyle devam etti:

"Birçok meslektaşım, ideolojik amaçlarla televizyonlara demeçler vermektedir. Evlilik programlarına bile katılmaktadır. Bu kadar komik şeylerde reklam yasağı olmayıp da ülkesini savunan bir avukatın yaptığı bir kampanyaya, tepkisine 'reklam yasağı' demek hukuka aykırıdır. Bu olayın temelinin ideolojik olduğunu düşünüyorum. İktidarı, Cumhurbaşkanımızı savunduğum için olduğunu düşünüyorum. Baro'nun yapısı belli İzmir'de. Benim Cumhurbaşkanı'na destek olduğumu ifade etmemle ilgili olduğunu düşünüyorum. Öyle bir ifadem olmasaydı, FETÖ operasyonlarını eleştiren söylemim olmasaydı, bu şekilde bir soruşturma açılacağını düşünmüyorum."

"Disiplin kuruluna sevk edildi"

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan da meslektaşlarının yazılı şikayeti üzerine konuya ilişkin işlem başlattıklarını, konuyu Avukat Hakları Merkezine ilettiklerini, hazırlanan raporun yönetim kuruluna sunulduğunu söyledi.

Yüreklitürk'ün rapor doğrultusunda disiplin kuruluna sevk edildiğini belirten Özcan, "Disiplin kuruluna sevk edilmesi, ceza alacağı anlamına gelmez. Siyasi bir karar söz konusu değildir." değerlendirmesinde bulundu.