03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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O ürünlerde ÖTV sıfırlandı

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Damga vergisi, KDV, ÖTV oran ve düzenlemelerine ilişkin değişikler Resmi Gazete'de yayımlandı.
O ürünlerde ÖTV sıfırlandı
O ürünlerde ÖTV sıfırlandı O ürünlerde ÖTV sıfırlandı O ürünlerde ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, ÖTV kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan ve klima, buzdolapları, derin dondurucular, gazla çalışan su ısıtıcıları, termosifonlar, çamaşır ve çamaşır kurutma makineleri, bulaşık makineleri, elektrik süpürgesi, gıda ve meyve presleri ile elektrikli küçük ev aletlerine uygulanan ÖTV’yi 30 Nisan’a kadar sıfırladı.

MOBİLYALARDA YÜZDE 8

Bakanlar Kurulu kararıyla ayrıca, ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarına uygulanan ÖTV oranı da 30 Nisan’a kadar yüzde 8 olarak tespit edildi.

Aynı Bakanlar Kurulu kararıyla, yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış konut inşaat projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projelerinde; metrekare vergi değeri 500 TL – 1,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8 KDV uygulanması hüküm altına alındı.

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri 1,000 TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak.

Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri 1,000 TL ile 2,000 TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2,000 TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak.

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