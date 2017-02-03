Beşiktaş, 2015 yılında bedelsiz olarak transfer ettiği Dusko Tosic'in sözleşmesini uzattığı açıkladı.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.
Buna göre oyuncuya; 2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret. Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.
Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.”
Beşiktaş'ta çıktığı tüm turnuvalarda toplam 47 maçta görev yapan Tosic, 3 asist yaptı 9 da ssarı kart gördü.
- Riekerink'in yerine o geliyorEmeklileri sevindirecek gelişme! Bir bankayla daha imzalar atıldıParis'te silahlı çatışma!Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...Yunanistan Türkiye sınırında 'Push Back' yaptıKılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istediAdana'da 5 TL'lik vicdansızlık!Adli Tıp'tan Ahmet Türk kararı!Öteki gündem, asıl gündemEmeklilere müjde!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:38 Güneş 08:06 Öğle 13:25 İkindi 16:05 Akşam 18:31 Yatsı 19:52
- 9°C Adana
- 2°C Adıyaman
- -5°C Afyon
- 3°C Ağrı
- -2°C Amasya
- -6°C Ankara
- 9°C Antalya
- -2°C Artvin
- 3°C Aydın
- 3°C Balıkesir
- BIST: 87.280 -0.13
- Altın: 146,238 0.16
- Dolar: 3,7462 0.20
- Euro: 4,0250 -0.35
Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...
Beşiktaş, 2015 yılında bedelsiz olarak transfer ettiği Dusko Tosic'in sözleşmesini uzattığı açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Ahmet Hakan'ı dinlemedi!
- Trump'ın arabası Türk ustaya nasıl geldi?
- Mahsun'un Vezir Parmağı filmi gişede çakıldı!
- Binlerce Adanalı yollara düştü!
- Yasak sonrası Müslüman çocuğa kelepçe!
- Bu lezzeti tatmayan var mı?
- MHP'li başkandan Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!
- El Bab'tan son fotoğraf!
- 'Mutsuz oldum boşandım' sözüne öyle bir cevap verdi ki..
- Bakan Tüfenkci'nin acı günü
- Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı
- Tecavüz iddiası sonrası ateş püskürdü
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.