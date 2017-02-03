03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...

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Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...
Beşiktaş, Sırp savunmacı Dusko Tosic'in sözleşmesinin yenilendiğini borsaya bildirdi.
Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza... Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza... Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...

Beşiktaş, 2015 yılında bedelsiz olarak transfer ettiği Dusko Tosic'in sözleşmesini uzattığı açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Dusko Tosic'in sözleşmesi 2 yıl daha uzatılmıştır.

Buna göre oyuncuya; 2017-2018 Sezonunda 1.250.000 Avro, 2018-2019 Sezonunda 1.250.000 Avro garanti ücret. Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Profesyonel futbolcumuz 01.01.2017 - 31.05.2019 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla toplamda 60 maç oynar ise(45 dk veya fazlası) sözleşmesi 1 sezon daha aynı şartlarda uzatılacaktır.”

Beşiktaş'ta çıktığı tüm turnuvalarda toplam 47 maçta görev yapan Tosic, 3 asist yaptı 9 da ssarı kart gördü.

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