Riekerink'in yerine o geliyor

Ligin bitimiyle birlikte çokça eleştirilen Teknik Direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıracak olan Galatasaray yönetimi, geçtiğimiz hafta arayışlara başlamıştı. Sarı Kırmızılılar Karabükspor'a oynattığı pozitif futbol ile öne çıkan Igor Tudor ile yeni sezon için sözlü anlaşmaya vardı. Hırvat çalıştırıcı da "Galatasaray'dan teklif aldınız mı?" sorusuna "Yorum yok" diyerek bir anlamda imzanın gerçekleşeceğinin sinyalini vermişti.



Karabükspor'un başarısı için ter döken Tudor'un şimdiden Galatasaray'ın geleceği için planlama yaptığı da gelen haberler arasında. (Sözcü)