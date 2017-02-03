03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Cemal Enginyurt Sabahattin Önkibar’ı topa tuttu

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MHP’de Bahçeli’ye en yakın isimlerden Cemal Enginyurt, kitabıyla Bahçeli’yi hedef alan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar’a çok sert tepki gösterdi.
Cemal Enginyurt Sabahattin Önkibar’ı topa tuttu
Cemal Enginyurt Sabahattin Önkibar’ı topa tuttu Cemal Enginyurt Sabahattin Önkibar’ı topa tuttu Cemal Enginyurt Sabahattin Önkibar’ı topa tuttu

Sabahattin Önkibar'ın Bahçeli kitabına MHP'lilerin tepkisi sürüyor...

MHP’de Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye en yakın isimlerden Cemal Enginyurt, Bahçeli hakkında ağır ithamlarda bulunduğu “Devlet Bahçeli Ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” isimli yeni kitabıyla gündemde olan Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar’a zehir zemberek sözlerle yüklendi.

MHP’li Cemal Enginyurt, Türkiye gazetesinden Mao’cu Perinçek’in Aydınlık gazetesine kadar savrulan Sabahattin Önkibar’a tepkisini Ortadoğu gazetesindeki köşesinden şöyle ortaya koydu:

“12 Eylül öncesi, Ülkücü liderlerin isimlerini ve fotoğraflarını yayınlayarak hedef gösteren ve ölümüne sebep olan, Aydınlık gazetesinin yeni tetikçisi Sebahittin Önkibar;

      Devlet Bahçeli düşmanlığını uzun süreden bu tarafa takip ediyoruz. Muhtemeldir ki, beyninin yarısı olmadığından Bahçeli'yi anlamıyor ve aldığın talimat gereği saldırıyorsun. Senin gibi yarı beyinliden Bahçeli'yi anlamasını beklemekte doğru olmaz.

      Gazeteci olduğunu söylüyorsun ama, seni her zaman değişik özelliklerinle hatırlıyoruz. Mesela çalıştığın bir gazetede evli kadını tacizden kovulman gibi. Değişik meziyetlerin de var tabi ki, onları önümüzdeki günlerde belgeleri ve şahitleriye açıklayacağım.

       Sebo, sen ne zaman Ülkücü oldun diye sormayacağım ÜLKÜCÜ tanımlamasına hakaret olur. Lakin hem yazdığın çakma kitabın da (çakma diyorum, zira eski yazdıklarının tekrarından başka bir şey yok) ve bir köşe yazında beni hedef alarak iftiralar atmışsın. Nezaketimi bozmadan iftira ve yalanlarına cevap vereceğim.

     1-  2010 yılında Sadi Somuncuoğlu meselesinden hapis yattıktan sonra, çıktığım da seninle sohbet etmişim ve " Devlet Bahçeli'ye "işsizim, eve ekmek götüremiyorum, böyle giderse Almanyada temizlik işçisi olarak çalışacağım. Devlet Bahçeli'de iyi olur " demiş diyorsun. Ne büyük yalan! Ben hapisten 2010, 6 ayında çıktım, 2010, 3 ayında hapiste yatarken de emekli olmuştum. Benim lokantam 2006 yılında vardı, 2010 da yoktu. Seninle, olmayan yerde nasıl sohbet edebiliriz, üstelikte emekli olmama rağmen neden işsizim diyeyim.

       2- Birlikte karşılıklı rakı kadehi kaldırdık demişsin. Beni yakınen ve uzaktan tanıyanlar bilir ki, hayatım boyunca tek damla alkol almadım, tek dal sigara bile içmedim. Velev ki alkol alsam da kime ne? Sadece Allah'a hesap veririm. Senin sarhoşluğun ise dillere destan.

       3- Diplomayı açık öğretimden aldı demişsin. Ben Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat bölümü mezunuyum. Açık öğretim bitirmek ayıp mı? Orayı bile bitirmek için beyin gerek, yani sende olmayandan.

       4- Ülkücü olmadığımı, MHP de 15 yaşında çaycılık yaparken gözaltına alındığımı yazmışsın. MHP de 15 yaşın da çaycılık yapmak şereftir, şerefi olmayanlar bunu bilmez. Lakin ben 1980 yılın da 14 yaşında 3 yıl zindanda kaldım. Ülkücülüğümün zekatını versem, sana kırk yıl yeter.

      5. Kahvede büyük kumarlar oynardı demişsin, bir yerdede işsiz ve aç olduğumu Bahçeli'ye anlattığımı söylemişsin. Bre zavallı parası olmayan nasıl büyük kumar oynar? Sen kumar işini iyi bilirsin. 

      6- 2011 yılın da Koray Aydın'ın yanından seni arayıp, Devlet Bahçeli'ye güzel yazmışsın elini öperim demişim. Koray Aydın 2011 de, MHP Trabzon Milletvekili adayı,  fakat senin yarım beynin onun Genel Başkan adayı olduğunu sanarak böyle bir yalanı yazdırmış. Senin elini öpmek bir yana, o ele sadece ...

      Ülkücü katillerinin yol arkadaşı Sebo, umarım bu mektubu okur ve aklını başına alırsın. Devlet Bahçeli ve bizlerle uğraşma emrini sana verenler, bilesin ki; yarın mahkemeler de sana sahip çıkmayacaklar.

      Devlet Bahçeli sevdiğim bir değerdir, sonuna kadar emrinde ve yanındayım. Sen ve senin gibi tetikçilerin hakaret, küfür ve iftiraları, bizi yolumuzdan döndüremez bilesiniz.”

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