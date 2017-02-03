Meclis Komisyonunda ve Cuma hutbesinde programının konuşulduğunu ve bu tür haberlerle anılmaktan yorulduğunu söyleyen Esra Erol, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdığı mesajlar ile herkesi şaşırttı.
Esra Erol'un mesajlarına yüzlerce yorum yapıldı ve yorumlarda, 'kurgu evlilik'lerden şikayetler ön plana çıktı.
İşte Erol'un o tweetleri:
03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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- Namaz Vakitleri
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- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
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Zoruna gidiyormuş!
Meclis Komisyonunda ve Cuma hutbesinde programının konuşulduğunu ve bu tür haberlerle anılmaktan yorulduğunu söyleyen Esra Erol, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdığı mesajlar ile herkesi şaşırttı.
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