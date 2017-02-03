03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 4°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 87.464 0.08
  • Altın: 146,034 0.02
  • Dolar: 3,7410 0.06
  • Euro: 4,0173 -0.54

Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!

»
Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekip Fenerbahçe, maç biletlerini kulüp içerisinden yapacak.
Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar! Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar! Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'da oynayağı maçta uzun süre sonra Fenerbahçe taraftarı da stadyumdaki yerlerini alacak.

Fenerbahçe cephesi, henüz bilet satışıyla ilgili resmi bir açıklama veya fiyat bilgilendirmesi yapmazken, taraftarların biletler konusundaki endişeli bekleyişi sürüyor.

Fenerbahçeli birçok taraftarın, uzun süre sonra tekrar deplasman tarafında yer alabilecek olunması sonrası yoğun bilet talebinde bulunması sonrası Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi. Yoğun talep sonrası Fenerbahçe kulübü, biletleri kulüp içerisinden yapma kararı aldı.

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının bilet fiyatları açıklandı.

Kategori 1 : 375TL

Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Euro 2016 bereketiFenerbahçe'de Euro 2016 bereketiUEFA, Avrupa Futbol Şampiyonası’na futbolcu gönderen kulüplere yaptığı ödemeleri açıkladı. Türkiye’de en çok parayı 1 milyon 516 bin 541 Euro ile Fenerbahçe aldı.
F.Bahçe yiğit deyince taraftar isyan etti!F.Bahçe yiğit deyince taraftar isyan etti!Galatasaray Basın Sözcüsü Levent Nazifoğlu’nun, A Spor'da “F.Bahçe yarıştan kopmadı. Yiğit düştüğü yerden kalkar” demesi tepki topladı.
Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi konuk ekip Fenerbahçe, maç biletlerini kulüp içerisinden yapacak.
Riekerink'in yerine o geliyorRiekerink'in yerine o geliyorGalatasaray'ın yeni sezon için söz kestiği Hırvat hoca Igor Tudor'un sarı-kırmızılı kulübün geleceği için hazırlıklara başladığı iddia edildi.
Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...Beşiktaş borsaya bildirdi! 2 yıllık imza...Beşiktaş, Sırp savunmacı Dusko Tosic'in sözleşmesinin yenilendiğini borsaya bildirdi.
Hakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babasıHakan Çalhanoğlu ve bıyıklarıyla dikkat çeken babasıAlman ekibi Bayer Leverkusen'de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 4 ay futboldan men cezası almasıyla ilgili açıklamalarda bulunurken işaret ettiği babası bıyıkları ile dikkat çekti.
  • Arda dünya futbol tarihine geçebilir03 Şubat 2017 Cuma 08:06
  • Arda dünya futbol tarihine geçebilir02 Şubat 2017 Perşembe 21:50
  • Alex'ten yıllar sonra gelen itiraf!02 Şubat 2017 Perşembe 21:47
  • BBC resmen duyurdu! Önümüzdeki ay...02 Şubat 2017 Perşembe 15:55
  • Aziz Yıldırım'dan tarihi rest! 'Lig yayınlanmasın'02 Şubat 2017 Perşembe 15:53
  • EYOF 2017 Erzurum için son günler02 Şubat 2017 Perşembe 15:52
  • Adebayor ilk kez konuştu! 'Bizi kimse...'02 Şubat 2017 Perşembe 15:51
  • İngiltere'ye giden Kerim Frei, Ada'yı salladı02 Şubat 2017 Perşembe 15:50
  • Galatasaray'a Hamit Altıntop piyangosu! O rakam...02 Şubat 2017 Perşembe 15:49
  • Galatasaray'da skandal! 30 milyon havaya gitti02 Şubat 2017 Perşembe 15:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri