Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'da oynayağı maçta uzun süre sonra Fenerbahçe taraftarı da stadyumdaki yerlerini alacak.
Fenerbahçe cephesi, henüz bilet satışıyla ilgili resmi bir açıklama veya fiyat bilgilendirmesi yapmazken, taraftarların biletler konusundaki endişeli bekleyişi sürüyor.
Fenerbahçeli birçok taraftarın, uzun süre sonra tekrar deplasman tarafında yer alabilecek olunması sonrası yoğun bilet talebinde bulunması sonrası Fenerbahçe'den flaş bir karar geldi. Yoğun talep sonrası Fenerbahçe kulübü, biletleri kulüp içerisinden yapma kararı aldı.
Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı Bilet Fiyatları
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçının bilet fiyatları açıklandı.
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir."
- Diyanet'ten evlilik programları açıklamasıMahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha!İzmir'de başörtülü avukata şok!Fenerbahçe'de Euro 2016 bereketiF.Bahçe yiğit deyince taraftar isyan etti!Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!Zoruna gidiyormuş!Son ankette şaşırtan sonuç!Otomotivde 5.5 yılın rekoru kırıldı!Yunanistan'a uyarı! Altından kalkamayacağınız...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
- Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
İmsak 06:38 Güneş 08:06 Öğle 13:25 İkindi 16:05 Akşam 18:31 Yatsı 19:52
- 12°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 0°C Afyon
- 6°C Ağrı
- 2°C Amasya
- -3°C Ankara
- 14°C Antalya
- 0°C Artvin
- 4°C Aydın
- 6°C Balıkesir
- BIST: 87.464 0.08
- Altın: 146,034 0.02
- Dolar: 3,7410 0.06
- Euro: 4,0173 -0.54
Beşiktaş derbisi öncesi F.Bahçe'den flaş karar!
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin Vodafone Arena'da oynayağı maçta uzun süre sonra Fenerbahçe taraftarı da stadyumdaki yerlerini alacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Diyanet'ten evlilik programları açıklaması
- Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha!
- Zoruna gidiyormuş!
- Ahmet Hakan'ı dinlemedi!
- Trump'ın arabası Türk ustaya nasıl geldi?
- Binlerce Adanalı yollara düştü!
- Yasak sonrası Müslüman çocuğa kelepçe!
- Bu lezzeti tatmayan var mı?
- El Bab'tan son fotoğraf!
- 'Mutsuz oldum boşandım' sözüne öyle bir cevap verdi ki..
- Bakan Tüfenkci'nin acı günü
- Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.