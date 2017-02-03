F.Bahçe yiğit deyince taraftar isyan etti!

Son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle sık sık Galatasaraylı taraftarlardan eleştiri alan yönetici Levent Nazifoğlu yine olay yarattı.



Önceki gün A Spor'da canlı yayına telefonla bağlanan Nazifoğlu'nun Fenerbahçe için, "Yarıştan kopmadılar. Yiğit düştüğü yerden kalkar" ifadesini kullanması taraftarları adeta çileden çıkarttı. Nazifoğlu'nun sanki Fenerbahçe yöneticisi gibi konuştuğunu belirten taraftarlar sosyal medyada, "Biri Nazifoğlu'nu sustursun. Artık sabrımız kalmadı" yorumunu yaptı.



(Takvim)