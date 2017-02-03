Fenerbahçe'de Euro 2016 bereketi

Avrupa’da geride kalan yaz aylarında Euro 2016 heyecanı yaşanmıştı. Ay-Yıldızlılar’ın da mücadele ettiği, Fransa’nın ev sahipliğini yaptığı turnuvayı Portekiz kazanmıştı.



UEFA, bu organizasyona futbolcu gönderen kulüplere ödediği ücretleri açıkladı. Listenin ilk sırasında 3 milyon 484 bin Euro (14 milyon TL) ile İtalyan devi Juventus yer aldı. İngiliz ekibi Lirvepool ise kasasına 3 milyon 394 bin Euro (13.7 milyon TL) koydu.



UEFA’nın en çok ödeme yaptığı Türk takımı ise turnuvaya 9 futbolcu birden gönderen Fenerbahçe oldu.



Sarı-Lacivertliler’de Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mehmet Topal, Volkan Şen, Nani, Bruno Alves ve Michal Kadlec turnuvada boy göstermişti. Bu oyuncular için Fenerbahçe’ye 1 milyon 516 bin 541 Euro (6.12 milyon TL) ödeme yapıldı. İkinci sırada 1 milyon 243 bin 435 Euro ile Beşiktaş (5 milyon TL), üçüncü sırada ise 1 milyon 13 bin 947 Euro (4.1 milyon TL) ile Galatasaray yer aldı.