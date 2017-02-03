Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha!

Mahsun Kırmızıgül'ün Vezir Parmağı filmine bir yasak da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden geldi.

İlk olarak Mersin'in Anamur İlçe Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe tarafından, ardından da Kayseri'nin Develi İlçe Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Cabbar tarafından belediyeye ait sinema salonlarında yasaklanan Vezir Parmağı filmine bir yasak da Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden geldi.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE TERS!

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki tek sinema salonunun Belediye Düğün Salonu'ndaki işletmesi belediyeye ait salon olduğunu söyledi. Başkan Çöl, yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı 'Vezir Parmağı' filminin, milli ve manevi değerlere ters olduğu gerekçesiyle belediyenin sinema salonunda oynatılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

GÖSTERİME GİRMEYECEK!

Başkan Çöl yasaklama kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Medyada reklamı gösterilen bizlerin milli, manevi değerlerine ters olan, ecdadımızla adeta dalga geçen, sahneleri ve senaryosu Mahsun Kırmızıgül'e ait olan 'Vezir Parmağı' adlı filmi belediyemiz sinema salonunda kesinlikle gösterime girmeyecektir. Bu ve benzeri gelenek, örf, adet ve ahlaki hassasiyetlere ters filmlere her zaman karşı olduk ve izin vermeyeceğiz."