Mattis sert çıktı!

ABD Savunma Bakanı Mattis,"Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir" dedi

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin ABD ya da müttefiklerine karşı nükleer silah kullanması durumunda gereken karşılığı göreceğini açıkladı.

''Çılgın Köpek'' lakabıyla tanınan Mattis, ilk yurt dışı ziyaretini Seul'e yaptı. Güney Koreli mevkidaşı Han Min Koo ile düzenleyen Mattis, "Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programını geliştirmeye ve tehditkar söylemine devam ettiğini belirten Mattis, "Yarımadada ve bölgede istikrarı sağlamak için barışçıl bir politika izleyen Kore Cumhuriyeti'nin yanında duruyoruz" dedi.

GÜNEY KORE'DEN ABD'YE DESTEK

Güney Kore Savunma Bakanı Han da Amerikalı mevkidaşının endişelerine katıldığını dile getirerek Kuzey Kore'nin uluslararası toplumu "pervasızca tehdit ettiği" ve Kore Yarımadasında "ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD füze savunma sistemi Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasının (THAAD) Güney Koreye konuşlandırılması, Mattis'in ziyaretinde gündemin üst sıralarında yer aldı.

Mattis, Güney Koredeki temaslarının ardından Japonyaya geçmeyi planlıyor.

Pyongyang yönetimi, ABD Savunma Bakanı Mattisin Seul ziyaretine sert tepki göstermişti.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komisyonunun, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNAda yayımlanan açıklamasında "Güney Kore, siyasi kargaşanın üstesinden gelmek için pervasız zıtlaşmalara ve provokasyonlara kalkışırsa akılalmaz çatışmalar ve savaşla karşılaşabilir." ifadelerine yer vermişti.