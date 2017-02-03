03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 88.032 0.73
  • Altın: 144,654 -0.92
  • Dolar: 3,6944 -1.19
  • Euro: 3,9774 -1.53

Mattis sert çıktı!

»
ABD Savunma Bakanı Mattis,"Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir" dedi
Mattis sert çıktı!
Mattis sert çıktı! Mattis sert çıktı! Mattis sert çıktı!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Kuzey Kore'nin ABD ya da müttefiklerine karşı nükleer silah kullanması durumunda gereken karşılığı göreceğini açıkladı.

''Çılgın Köpek'' lakabıyla tanınan Mattis, ilk yurt dışı ziyaretini Seul'e yaptı. Güney Koreli mevkidaşı Han Min Koo ile düzenleyen Mattis, "Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin nükleer silah programını geliştirmeye ve tehditkar söylemine devam ettiğini belirten Mattis, "Yarımadada ve bölgede istikrarı sağlamak için barışçıl bir politika izleyen Kore Cumhuriyeti'nin yanında duruyoruz" dedi.

GÜNEY KORE'DEN ABD'YE DESTEK

Güney Kore Savunma Bakanı Han da Amerikalı mevkidaşının endişelerine katıldığını dile getirerek Kuzey Kore'nin uluslararası toplumu "pervasızca tehdit ettiği" ve Kore Yarımadasında "ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD füze savunma sistemi Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunmasının (THAAD) Güney Koreye konuşlandırılması, Mattis'in ziyaretinde gündemin üst sıralarında yer aldı.

Mattis, Güney Koredeki temaslarının ardından Japonyaya geçmeyi planlıyor.

Pyongyang yönetimi, ABD Savunma Bakanı Mattisin Seul ziyaretine sert tepki göstermişti.

Kuzey Kore Barışçıl Birleşme Komisyonunun, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNAda yayımlanan açıklamasında "Güney Kore, siyasi kargaşanın üstesinden gelmek için pervasız zıtlaşmalara ve provokasyonlara kalkışırsa akılalmaz çatışmalar ve savaşla karşılaşabilir." ifadelerine yer vermişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esed'in El Bab hamlesi Türkiye'ye takıldı!Esed'in El Bab hamlesi Türkiye'ye takıldı!Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkeze girmeden önce çevresini kuşatıyor. Esed'in ordusu ise El Bab'a 6.2 kilometre mesafede
Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacakHitler'in 'kanlı telefonu' satılacakNazi lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırmayla satışa çıkarılacak.
Trump'tan İsrail'e ilk uyarıTrump'tan İsrail'e ilk uyarıSeçim kampayası süresince İsrail’in koşulsuz destek vereceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’e ilk uyarısını yaptı.
Mattis sert çıktı!Mattis sert çıktı!ABD Savunma Bakanı Mattis,"Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir" dedi
CNN ümidini falcılara bağladı!CNN ümidini falcılara bağladı!CNN referandum sürecinde kötü propaganda için kolları sıvamış gözüküyor. Falcı bir kadının görüşlerini haberleştiren CNN, "Erdoğan kaybedecek" dedi.
Yunanistan geri adım attı!Yunanistan geri adım attı!Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.
  • Trump'tan İsrail'e ilk uyarı03 Şubat 2017 Cuma 14:41
  • Putin, 16 generalin görevine son verdi03 Şubat 2017 Cuma 14:15
  • Yunanistan'a uyarı! Altından kalkamayacağınız...03 Şubat 2017 Cuma 13:00
  • Paris'te silahlı çatışma!03 Şubat 2017 Cuma 12:26
  • Yunanistan Türkiye sınırında 'Push Back' yaptı03 Şubat 2017 Cuma 12:07
  • Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek03 Şubat 2017 Cuma 11:36
  • Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor03 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • ABD'den Kim Jong'a: Nükleer ile karşılık veririz!03 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Erdoğan'ın 'İslamist' çıkışı Arap basınında!03 Şubat 2017 Cuma 10:31
  • Trump yönetiminden Türkiye itirafı!03 Şubat 2017 Cuma 10:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri