03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 14°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 4°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 5°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 87.701 0.35
  • Altın: 145,695 -0.21
  • Dolar: 3,7376 -0.03
  • Euro: 4,0142 -0.61

5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı!

»
5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı!
FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'ya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildi.
5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı! 5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı! 5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı!

FETÖ'nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'nün talimatıyla Bankasya'ya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildiği belirtildi. 21'i tutuklu 83 öğretim görevlisi hakkında, "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından FETÖ'nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"5 BİN AKADEMİSYEN 5 MİLYAR TL YATIRDI"

İddianamede, FETÖ'nün 17-25 Aralık girişiminin başarısız olmasının ardından örgütün finans kaynaklarının zor duruma düşmesiyle birlikte Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine, Bank Asya'yı kurtarmak için "himmet akademisini"nin kurulduğunun ortaya çıktığı belirtildi. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) verilerine göre, himmet paralarının Bank Asya'ya yatırılması için 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildiği, bir araştırma görevlisinin hesabından 42.5 milyon lira çıktığı tespit edildiği ifade edildi.

168 AKADEMİSYEN VE EŞLERİNİN TOPLAM HESABI 1 MİLYAR 132 MİLYON

Yine Bankasya'da 168 akademisyen ve eşlerine ait toplam 1 milyar 132 milyon TL bulunduğu tespitine yer verildi. Bu soruşturma kapsamında tüm şüphelilerin de söz konusu tarihlerde örgütün amacı doğrultusunda hareket ederek Bank Asya'ya paralar yatırdıkları belirtildi. Şüphelilerin Bank Asya'ya yatırdıkları paraların tarihleri ve miktarlarının bulunduğu çizelgelere de yer verildi.

34'Ü BYLOCK KULLANDI

İddianamede şüphelilerden 34'ünün örgütün kriptolu haberleşme uygulaması olan Bylock'u kullandığının tespit edildiği de belirtildi. İddianmede aralarında 7 profesörün bulunduğu 21'i tutuklu, 13'u firari 83 öğretim görevlisi hakkında, "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ajanslar

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler!Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler!Antalya'da bir mahkum, cezaevinde isyan çıkarması için bazı FETÖ üyesi kişilerin kendisine 300 bin TL para teklif ettiğini iddia etti.
32 şirkete kayyum atanacak!32 şirkete kayyum atanacak!Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.
Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak!Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak!Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.
Tiryakilere kötü haber! Yasak genişliyorTiryakilere kötü haber! Yasak genişliyorSağlık Bakanı Recep Akdağ, sigarayla mücadelede sağlanan başarının kaybedildiğini ve ikinci bir önlemler paketi hazırladıklarını açıkladı.
FETÖ'cü siviller de darbe toplantısı yapmışFETÖ'cü siviller de darbe toplantısı yapmışFETÖ’nün akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bylock’çu araştırma görevlisi Ahmet Ü.’nün emniyetteki ifadesi, örgüt üyesi öğretmenler ve sözde abilerin her şeyden haberi varmış.
5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı!5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı!FETÖ'nün talimatıyla Bank Asya'ya, 5 bin akademisyen üzerinden yaklaşık 5 milyar lira fon yönlendirildi.
  • İzmir'de başörtülü avukata şok!03 Şubat 2017 Cuma 14:00
  • Son ankette şaşırtan sonuç!03 Şubat 2017 Cuma 13:46
  • Cemal Enginyurt Sabahattin Önkibar’ı topa tuttu03 Şubat 2017 Cuma 12:50
  • Kılıçdaroğlu, Türkmen'in istifasını istedi03 Şubat 2017 Cuma 12:05
  • Adana'da 5 TL'lik vicdansızlık!03 Şubat 2017 Cuma 12:00
  • Adli Tıp'tan Ahmet Türk kararı!03 Şubat 2017 Cuma 11:55
  • Şans oyunları talihlilerine FETÖ incelemesi03 Şubat 2017 Cuma 11:30
  • Firari FETÖ'cü Öksüz adına twitter hesabı açıldı03 Şubat 2017 Cuma 11:22
  • Defne Joy Foster’ın annesinden çarpıcı açıklama03 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • İşte aşiretlerin referandum kararı03 Şubat 2017 Cuma 10:21
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri