Görevden alınan isimler arasında, Özel İtfaiye Koruma İdaresi Müdürü Vladimir Rozanov, Devlet Hizmet ve Personel Dairesi Müdür Yardımcısı Vladimir Grişin, Yaroslav Savcısı Yuri Verhovtsev, İtfaye Cankurtaran Birlikleri Başkanı Aleksandr Arafonov, Kuzey Kafkasya Bölge Merkezi Müdürü Nikolay Lityuk, İçişleri Bakanı Kazimir Botaşev gibi isimler bulunuyor.
03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Putin, 16 generalin görevine son verdi
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