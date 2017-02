FETÖ'cü siviller de darbe toplantısı yapmış

FETÖ’nün akademik yapılanmasına yönelik İstanbul Teknik Üniversitesi’ne (İTÜ) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Bylock’çu araştırma görevlisi Ahmet Ü.’nün emniyetteki ifadesi, örgüt üyesi öğretmenler ve sözde abilerin her şeyden haberi varmış.

Ahmet Ü.'nün de katıldığı 14 Temmuz 2016 günü gerçekleşen toplantıda, 2 günün sancılı geçeceği konuşulmuş. Ahmet Ü., Fetullah Gülen'den gelen bilgilerin, nasıl paylaşıldığı hakkında da bilgi verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü, 20 Ocak'ta İTÜ'deki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. O operasyonda, 31 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlardan Araştırma Görevlisi Ahmet Ü., avukatı eşliğinde polise ifade verdi. O ifadede FETÖ üyelerinin 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe kalkışmasından haberdar olduğunu ortaya koydu. Telefonunda örgütün kriptolu yazışma programı çıkan araştırma görevlisi, yüklemeyi nasıl yaptığını da ifadesinde anlattı.



14 TEMMUZ TOPLANTISI



İTÜ'de araştırma görevlisi olan Ahmet Ü., 4 kişi ile birlikte, 4 yıl boyunca her Cuma günü FETÖ yapılanmasının evlerinde sohbetlere katıldığını anlattı. 15 Temmuz'dan 1 gün önce düzenlenen sözde sohbet toplantısına, örgüt içerisinde abi ve imam olarak tanımlanan 3 ismin daha katıldığını söyledi. Bu 3 şüpheliden biri, katılımcılara, "Pazartesi gününe kadar sancılı günler yaşanacak bu süreç içerisinde çok sıkıntı olacak. Bol bol dua edin. Diğer evlerdeki arkadaşlara da telkinde bulunun, onlarda dua etsinler" dedi. Sorgusunda, bu olayın ardından darbeden televizyondan haberdar olunca durumu anladığını söyleyen araştırma görevlisinin ifadesi, FETÖ yapılanması içerisindeki abi ve imamların dahi kalkışmadan haberdar olduğunu ortaya koydu. İ.T.Ü. toplantıya katılan 3 kişi hakkında da ilginç bilgiler verdi.



TABLETLE İLETİŞİM



Ahmet Ü., darbeden haberdar olduğu anlaşılan bu 3 kişinin 14 Temmuz'daki toplantıya telefon getirmediklerini de söyledi. Her 3 isimde de yanlarında tablet olduğunu aktaran şüpheli, " Yanlarından tabletleri bir an ayırmadılar. Bizim görmememiz için de özen gösteriyorlardı. Daha sonra o tabletlerdeki gizli özel yazılımlarla iletişim kurduklarını öğrendim" dedi.





Gözaltına alınan Bylock’çu araştırma görevlisi Ahmet Ü.

BYLOCK TALİMATI



Ahmet Ü., şüphelilerden birinin açığa alınan öğretmen Orhan K. olduğunu belirterek, telefonundaki Bylock programını yüklemesini isteyen kişinin de aynı isim olduğunu dile getirdi. Ahmet Ü., “Sürekli aynı isimlerle 4 yıldır Orhan K.'nın evinde toplanırdık. Orhan K.'nin lakabı Harun'dur. Orhan K. bundan sonra sohbetleri buradan yapacağız diyerek, benden Bylock yüklememi isteyen kişidir. Onun isteği üzerine, bu programı indirdim, 4 ay kadar kullandım" derken, FETÖ yapılanmasına ait evde para toplandığını da itiraf etti.



'ABD'DEN MESAJ AKTARIRDI'



Ahmet Ü., Fetullah Gülen'den gelen bilgilerin, nasıl paylaşıldığı hakkında da bilgi verdi. ABD'den gelen örgüt üyelerinden alınan bilgileri paylaşan kişi de darbe öncesi açıklama yapan 3 kişi arasındaki "Bedrettin" isimli şüpheliydi. Ahmet Ü.'nün ifadesinde yaşananların şöyle anlatıldığı öğrenildi. “Adı Bedrettin olan üst düzey biri, soyadını bilmiyorum. Bedrettin adındaki bu şahıs ayda bir gelerek bize abilik yapan Orhan K. ile sohbete katılırdı. Emniyet'ten atılan polislerin aileleri için para toplarlardı. Ayrıca, ABD'den gelen kişilerin aktardığı Fetullah Gülen'le ilgili bilgileri, sıkıntılı günlerin geçeceği yönündeki telkinleri ve duaları bize o aktarırdı"



EVLİLİK İÇİN KADIN FOTOĞRAFLARI



Araştırma Görevlisi Ahmet Ü. ifadesinde darbe öncesi bilgi aktaran diğer kişinin örgütün evlilik imamı İdris K. olduğunu söyleyerek, “İdris K. bana 30-40 kadar üniversite mezunu kadının fotoğrafını gösterip, beğendiğim birisi varsa evlendirebileceğini söyledi. Ancak ben o katalogdaki kadınları beğenmediğim için evlenmedim" dedi.

Yenişafak