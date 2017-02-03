03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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CHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaret

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kardak'ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a hakaret ederek, "Siyasi şov yapma" dedi.
CHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaret
CHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaret CHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaret CHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaret

Malatya'da CHP İl binasında basın toplantısı düzenleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti'nin referandum kampanyasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak'a gitmesiyle başlattığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a hakaret eden Ağbaba, şunları söyledi:

"Referandum kampanyasını Kardak’a çıkışla birlikte Genelkurmay Başkanı başlattı. Genelkurmay Başkanı Akar’a tavsiyemiz siyasi şovu bıraksın, kışlasına dönsün.

Çok meraklıysa gitsin AKP’ye üye olsun. Nasıl olsa bu çıkan kararnamelerle Genelkurmay Başkanı'nın hiçbir anlamı yok. Onbaşıyı çavuş yapamıyor. Yetkileri elinden alınmış kimi zaman saray düğününde, kimi zaman davetlerde boy gösteriyor, kimi zaman cumhuriyetin kuruluşuna karşı çıkan, Atatürk’e küfreden şairlerin evlerinde konuk oluyor.

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Hiç bu kadar siyasileşmiş bir Genelkurmay Başkanı görmemiştik. Biz, askerin siyasete girmesine karşıyız. AKP’den niye ses çıkmıyor, çünkü şu anda emir eri konumu pozisyonunda. Genelkurmay Başkanı, Kardak’ta siyasi şov yapacağına gitsin El-Bab’da bu katil süresiyle uğraşsın" 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geçtiğimiz günlerde kuvvet komutanlarıyla Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ve Donanma Komutanlığına bağlı gemilerde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.

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