CHP’li Elif Doğan işi pişkinliğe vurdu

CHP kulisleri 1 milyon 200 bin lira telefon faturasını meclise ödettirmeye çalışan CHP Adana Milletvekili Türkmen'in Kılıçdaroğlu’nun çağrısına rağmen “İstifa etmeyeceğim” şeklindeki direnişini konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun bu tepkiye nasıl bir karşılık vereceği merakla bekleniyor.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iletişim giderleri tartışmalara neden olan Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in görevinden istifasını istedi.

Dün gece bu kararı Elif Doğan'a ileten CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sert bir tepki ile karşılaştığı öğrenildi.

"Ben yanlış bir şey yapmadım, istifa etmem doğru olmaz" diyen Elif Doğan'ın "Sayın Kılıçdaroğlu'na saygım var ama bu istifa çağrısına olumlu karşılık vermeyeceğim" şeklinde tepki gösterdiği öğrenildi.