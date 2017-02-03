03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak!

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Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak!
Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.
Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak! Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak! Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak!

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 32 sanığın ortağı olduğu şirketlere kayyum atanmasına karar verildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  yapılan FETÖ/PDY davası kapsamında yargılaması devam eden bazı sanıkların ortağı  olduğu şirketlere kayyum atanması talebini reddetti.

Savcılığın karara itirazını değerlendiren Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesi,  2. Ağır Ceza Mahkemesinin aldığı ara kararın kaldırılmasına ve aralarında iş  adamı Hazim Sesli, OSB Başkanı Ali Yıldırım ve firari sanıkların da bulunduğu 32  kişinin ortağı olduğu şirketlerdeki paylarının yönetimi ve temsili için, 674 ve  675 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameler ve CMK 133 maddeleri gereğince Tasarruf  ve Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı,  örgüt yapılanmasında "bürokrasi imamının yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı  Hazim Sesli'nin de bulunduğu 14'ü tutuklu 111 sanıklı davanın görülmesine Uşak 2.  Ağır Ceza Mahkemesinde kasım ayında başlanmıştı.

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