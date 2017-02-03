Yunanistan geri adım attı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Yunan bakan, “Rlbette ki komşuları seçmiyoruz ama onlara nasıl davranacağımızı biz seçebiliyoruz. Çok sinirliler, çok iç sorunları var.Bizim amacımız iyi komşuluk ilişkilerinin önemini vurgulamak ve iç sorunlarını dışarıya çıkarmamak. Komşularının davranışlarını eleştiriyorlar ancak onlar da en iyi davranışı sergilemiyorlar” dedi.

YUNANİSTAN ELİNDEN GELENİ YAPACAK



Kotzias “Kriz veya sıcak bir olay meydana gelmemesi için tüm iletişim kanalları açık tutulmalı ve Yunanistan gerginliğin azaltılması için elinden geleni yapacak” dedi. Yunan bakan ülkesinin Türkiye için diğer komşu ülkelere kıyasla en iyi komşu olduğunu da sözlerine ekledi.