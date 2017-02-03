Diriliş Ertuğrul'da şok eden veda!

Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni dizisi bu bölümü ile de reytinglerde zirvedeydi.

76. bölümde Ural ve Çolpan'ın hainliği mahkeme kararı ile kesinleşti. Mahkemede Ural'ın ölüm fermanının verilmesinin ardından dizi sona erdi. 76. bölüm fragmanında yaşanan sahneler ise büyük heyecana neden oldu.

Ural ölecek mi? Fragmanda ölen isim kim? İşte detaylar... Diriliş Ertuğrul yeni bölümünde neler olacak? Tahminler

Ural layık olduğu şekilde kafesli çadırda zincirle bağlanmış idamını beklemektedir. Vasilyus, Helena'yı kandırmıştır ve babasından kalan gücü artık kendi üzerine toplamıştır. Geçtiğimiz bölümünde fenalaşan Candar Bey idamı durdurmak için aceleyle meydana koşar. Ertuğrul bey Ural'ı idam etmek için bıçağını bilemeye başlamıştır. Candar bey oğlunun idam edilme kararı için Aliyar'ı suçlar ve tokat atar. İki oba arasında savaş artık çıkmak üzeredir. Candar bey bu kararın ardından iyice kudurur. Sadettin Köpek yine her zaman olduğu gibi Ertuğrul beyi durdurmak için planlar yapar. Ural artık idam olmak üzere, ne kadar engellenmeye çalışılsa da Ertuğrul idamı gerçekleştirecek.

Öte yandan Aliyar Bey, tabutun başında ölen iism için gözyaşı döker. Ancak bu isim Ural değil. Ölen ismin Kutluca olduğu sosyal medyada konuşulanlar arasında.

Senaryo gereği diziden çıkması beklenen Kürşat Alnıaçık kimdir?

1962 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kürşat Alnıaçık aslen Bursalıdır. İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümlerinden mezun olan Alnıaçık ayrıca İngiltere'de modern dans eğitimi almıştır.