03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler!

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Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler!
Antalya'da bir mahkum, cezaevinde isyan çıkarması için bazı FETÖ üyesi kişilerin kendisine 300 bin TL para teklif ettiğini iddia etti.
Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler! Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler! Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler!

Antalya'da M.Ö.Ç isimli mahkum, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) cezaevinde isyan çıkartmaları için kendisine 300 bin lira teklif ettiğini öne sürdü. Örgüt üyelerinin kendisine yeniden yapılanma içerisinde olduklarını söylediklerini belirten M.Ö.Ç., kendisine FETÖ'ye ait kitaplar verildiğini belirtti.

PARA KARŞILIĞI GÖREV VERMEYE ÇALIŞTILAR İDDİASI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu'nun FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcısı Cemil Ceylan tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlarından tutuklu H.Y. ve tutuksuz yargılanan E.P. hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadeleri yer alan, davacı ve ihbar eden kişi olarak ifade veren M.Ö.Ç, geçen yıl kasım ayında izinli olarak Antalya Açık Ceza İnfaz Kurumundan çıktığını ve FETÖ/PDY üyesi kişilerin kendisine para karşılığı görev vermeye çalıştığını öne sürdü.

''BENİM ORTAĞIMI DA BYLOCK'TAN ALDILAR''

Cuma namazı çıkışında bir alışveriş merkezinin alt katında gezerken daha önce tanıştığı ve mermer ocakları sahibi olduğunu bildiği H.Y. ile karşılaştığını anlatan M.Ö.Ç, karşılaştığı kişinin kendisine, "Senin cezaevinde olduğunu öğrendim, benim ortağımı da ByLock'tan aldılar, şu anda L Tipi Cezaevinde yatıyor. Gel, oturalım, çay içelim." dediğini aktardı.

''BİZ SANA HER TÜRLÜ MADDİ YARDIMI VERECEĞİZ''

H.Y'nin paraya ihtiyacı olup olmadığını ve Antalya L Tipi Cezaevinde tanıdığı ceza infaz koruma memuru bulunup bulunmadığına ilişkin sorular yönelttiğini belirten M.Ö.Ç, ifadesini şöyle sürdürdü:

"L tipinde bir süre kaldığımı ve herkesi tanıdığımı söylediğimde, 'Madem tanıdıkların var, söyle benim ortağıma yardımcı olsunlar.' dedi. Ben de 'Tamam, yardımcı olurum.' diyerek geçiştirici cevaplar verdim. H.Y. konuşmasının devamında 'Açık cezaevinde etrafına adam topla, orada isyan çıkar, biz sana her türlü maddi yardımı vereceğiz. Gerekirse seni yurt dışına kaçırırız. Bunu yaparsan sana 300 bin lira vereceğiz. Hatta istersen bunun için kapora bile verebilirim.' dedi."

FETÖ'NÜN KİTAPLARINI VERDİLER

H.Y'nin, anlattıklarına inanmadığını söylemesi üzerine aracına giderek bagajından aldığı poşetle yanına döndüğüne işaret eden M.Ö.Ç, poşetten çıkardığı ve üzerinde "Fetullah Gülen ile Onbir Gün ve M. Fethullah Gülen Yaşatma İdeali" yazılı kitapları kendisine verdiğini kaydetti.

''YENİDEN OLUŞUM İÇERİSİNDEYİZ''

M.Ö.Ç, kitapları merak edip incelediğinde içinde fotoğraflar gördüğünü ve "Bunlar nedir?" diye sorduğu H.Y'nin, "Bu resimler bize ait, ben Fetullah Gülen hocanın yanına, Pensilvanya'ya gidip elini de öptüm. Bizim sana verebileceğimiz 300 bin lira vaat değildir, söylediklerimin hepsi doğrudur, bana inanmalısın. Antalya'da 12 avukat var, yeniden oluşum içerisindeyiz. Samimi olduğum bir tane de savcı var, sana kolaylık sağlarız." dediğini iddia etti.

DELİL OLARAK POLİSE FOTOĞRAFI VERDİ

"Paraya ihtiyacın olursa görüşelim." diyerek telefon numarasını verip iş yerinin adresini tarif eden H.Y'nin, yanından ayrılırken Fetullah Gülen ile çekilmiş ve A4 kağıdına basılmış fotoğrafı unuttuğuna dikkati çeken M.Ö.Ç, söz konusu fotoğrafı polise teslim ettiğini söyledi.

İddianamede M.Ö.Ç'nin, "H.Y'nin teklif ettiği ahlaksız işi kesinlikle kabul etmedim. Bu kişi ile aramızda herhangi bir husumet yok. FETÖ/PDY mensubu vatan hainleriyle herhangi bir irtibatım yok. Amacım bu ve bu gibi kişilerin temizlenmesi." diyerek H.Y'den şikayetçi olduğu bildirildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan H.Y'nin ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

İddianamede, H.Y'nin, 17-25 Aralık'tan sonra söz konusu örgütle ilişkisini kestiğini iddia ettiğine yer verildi.

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