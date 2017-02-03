CNN ümidini falcılara bağladı!

CNN referandum sürecinde kötü propaganda için kolları sıvamış gözüküyor. Falcı bir kadının görüşlerini haberleştiren CNN, "Erdoğan kaybedecek" dedi.

Daha önce Sözcü gazetesi, bir falcıyı referans göstererek 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'nin kaybedeceğini duyurmuş, seçim akşamı ise çuvallamıştı. CNN International da dünyaca ünlü olarak duyurduğu Hong Konglu falcı Priscilla Lam'ın sözlerini web sitesine taşıdı ve "Erdoğan referandumu kaybedecek" haberi yaptı.

HONG KONGLU FALCI: ERDOĞAN REFERANDUMDA KAYBEDECEK

Trump'ın seçimi kazanacağını bildiği belirtilen Lam'a göre Erdoğan referandumda umduğunu bulamayacak(!) Falcı Lam, Erdoğan'ın astrolojik elementinin su olduğunu, bu sebeple bahar aylarında olumsuz anlamda etki meydana getirdiğini de sözlerine ekledi.