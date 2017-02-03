03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Reina saldırısında kritik gelişme!

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Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, '' tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Reina saldırısında kritik gelişme!
Reina saldırısında kritik gelişme! Reina saldırısında kritik gelişme! Reina saldırısında kritik gelişme!

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler arasında saldırgan Abdülkadir Masharipov'un eşi de bulunuyor.

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