Bir çile sona eriyor!

İstanbul'daki trafik sorunu nedeniyle birçok yolcu uçağını kaçırıyor. Bu sebeple gündeme alınan Sabiha Gökçen metro projesinin açılış tarihi belli oldu.

İstanbul'da trafik sorunu nedeniyle uçağı kaçırmak hiç zor değil. Trafik sorununa karşı en önemli alternatif ise metro sistemi. Bu kapsamda geliştirilen projeye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kurtköy arasında hizmet verecek 6 kilometrelik metro hattı ile Kadıköy ve Üsküdar'dan başlayan metro hatlarını birbirine entegre edecek.

HEDEF 2020

3 duraklı yeni metro hattının hizmete giriş tarihi belli oldu. Sabiha Gökçen metrosunun 2020 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde duyurulan proje tanıtım dosyasında proje bedeli 760 milyon TL olarak belirlendi.