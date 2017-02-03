03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

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FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı
15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı firari sanığı Adil Öksüz adına Twiter’da hesap açıldı.
FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı

Twitter hesabından, "Şahsıma atılan tüm iftiraları reddediyorum. Devletimin yanındayım kısa bir süre sonra gerçekleri yazacağım" mesajı paylaşıldı. Adil Öksüz adına açılan hesabın da Fuat Avni gibi propaganda amaçlı kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu oldu. 

Adil Öksüz için 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan ve kabul edilen ilk iddianamede FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” olan Adil Öksüz için bir kez ağırlaştırılmış müebbet ile 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sakarya’da 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan 6 bölümden ve toplam bin 353 sayfadan oluşan ilk iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Hazırlanan iddianamede FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” olan Adil Öksüz için istenen ceza da belli oldu.

İddianamede, FETÖ Lideri Fetullah Gülen ile FETÖ’nün “Hava Kuvvetleri İmamı” Adil Öksüz hakkında "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme, Adam Öldürmeye Teşebbüs, Kamu Malına Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Konut Dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 190 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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