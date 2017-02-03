03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 14°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 88.032 0.73
  • Altın: 144,654 -0.92
  • Dolar: 3,6944 -1.19
  • Euro: 3,9774 -1.53

Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacak

»
Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacak
Nazi lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırmayla satışa çıkarılacak.
Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacak Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacak Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacak

Nazi lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. Hitler'in kullandığı telefonun 200-300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Nazi Almanyası lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırma usulüyle satışa sunulacak. ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Alexander Historical Auctions müzayede evi, satışa çıkarılacak telefonu "Tüm dünyada milyonlarca insanın hayatına mal olan, belki de tüm zamanların en yıkıcı silahı" ifadeleriyle tanıttı.

Hitler'in kullandığı telefonun 200-300 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

19 Şubatta yapılması planlanan açık arttırmada Hitler'in telefonuyla birlikte Nazi Almanyası döneminden kalma diğer eşyalar da satışa sunulacak.

TELEFON İNGİLİZ SUBAYA HEDİYE EDİLMİŞTİ

Hitler, Nazi Almanyası silahlı kuvvetlerinin hediye ettiği Siemens marka telefonu katliam emirlerini vermekte kullanmıştı. 'Kanlı kırmızı telefon' olarak anılan telefon, 1945'te Sovyet askerleri tarafından Nazi liderinin sığınağında bulunmuş ve bir İngiliz subaya hediye edilmişti.

Subayın ailesi telefonu 70 yıl boyunca korudu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esed'in El Bab hamlesi Türkiye'ye takıldı!Esed'in El Bab hamlesi Türkiye'ye takıldı!Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkeze girmeden önce çevresini kuşatıyor. Esed'in ordusu ise El Bab'a 6.2 kilometre mesafede
Hitler'in 'kanlı telefonu' satılacakHitler'in 'kanlı telefonu' satılacakNazi lideri Adolf Hitler'in katliam emirlerini verdiği 'kanlı kırmızı telefonu' açık arttırmayla satışa çıkarılacak.
Trump'tan İsrail'e ilk uyarıTrump'tan İsrail'e ilk uyarıSeçim kampayası süresince İsrail’in koşulsuz destek vereceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Tel Aviv’e ilk uyarısını yaptı.
Mattis sert çıktı!Mattis sert çıktı!ABD Savunma Bakanı Mattis,"Kuzey Kore'nin ABD'ye ya da müttefiklerine yönelik herhangi bir nükleer silah kullanımı, etkili ve kuvvetli bir şekilde karşılık görecektir" dedi
CNN ümidini falcılara bağladı!CNN ümidini falcılara bağladı!CNN referandum sürecinde kötü propaganda için kolları sıvamış gözüküyor. Falcı bir kadının görüşlerini haberleştiren CNN, "Erdoğan kaybedecek" dedi.
Yunanistan geri adım attı!Yunanistan geri adım attı!Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Türkiye ile herhangi bir kriz çıkmaması için tüm iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.
  • Trump'tan İsrail'e ilk uyarı03 Şubat 2017 Cuma 14:41
  • Putin, 16 generalin görevine son verdi03 Şubat 2017 Cuma 14:15
  • Yunanistan'a uyarı! Altından kalkamayacağınız...03 Şubat 2017 Cuma 13:00
  • Paris'te silahlı çatışma!03 Şubat 2017 Cuma 12:26
  • Yunanistan Türkiye sınırında 'Push Back' yaptı03 Şubat 2017 Cuma 12:07
  • Trump: Rusya’ya yaptırımlar hafifletilmeyecek03 Şubat 2017 Cuma 11:36
  • Amerika kurduğu 2 üsle siyonizmin hayalini geçrekleştiriyor03 Şubat 2017 Cuma 11:17
  • ABD'den Kim Jong'a: Nükleer ile karşılık veririz!03 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Erdoğan'ın 'İslamist' çıkışı Arap basınında!03 Şubat 2017 Cuma 10:31
  • Trump yönetiminden Türkiye itirafı!03 Şubat 2017 Cuma 10:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri