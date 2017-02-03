03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Büyük hatadan dönüldü!

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Darbe girişimi sırasında Ankara’da yaşamını yitiren, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın cenazesi,askeri törenle Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.
Büyük hatadan dönüldü!
Büyük hatadan dönüldü! Büyük hatadan dönüldü! Büyük hatadan dönüldü!

15 Temmuz’daki darbe girişiminden 4 gün önce Erzincan’dan Ankara’ya Kara Harp Okulu Bando Bölük Komutanlığı’na tayin edilen bekar Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş, kiraladığı bir eve yerleşti. Dağdaş, darbe girişimi gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halkın sokağa çıkması çağrısı üzerine sivil kıyafetle Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne gitti. Astsubay Dağdaş, burada başına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi. Dağdaş’ın Muğla’da oturan ailesi, darbe girişimi sonrası oğlundan haber alamayınca Ankara’ya gitti. İlk önce oğlunun gözaltına alınan askerler arasında olduğunu düşünen işçi emeklisi anne Bilsen Dağdaş, listede adını bulamayınca, bu kez hastaneleri araştırdı. 6 gün oğlunu arayan anne, son çare olarak istemeyerek de olsa Ankara Adli Tıp Kurumu’na gitti. Burada kimliksiz cenazeler olduğunu öğrenen Bilsen Dağdaş, DNA örneği verdi.

"DARBECİ OLABİLİR" DİYE ŞEHİT SAYILMADI

Darbe girişiminden 8 gün sonra Adli Tıp Kurumundaki görevlilerin kendisini aramasıyla acı haberi alan anne Dağdaş, oğlunun cenazesine ulaştı. Ancak Dağdaş, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmadı. Dağdaş, memleketi Muğla’da toprağa verildi.

MEVLİT İSTEĞİ KABUL EDİLMEDİ

Astsubay Dağdaş’ın annesi Bilsen Dağdaş, oğlunun darbeci askerler tarafından öldürdüğünü söyleyerek ’şehit’ sayılmasını istedi. Şehitlik verilmesini beklediği oğlunun tören yapılmadan mezarlıkta kılınan cenaze namazıyla toprağa verildiğini, camide mevlit okutma isteklerinin de kabul edilmediğini söyleyen anne Bilsen Dağdaş’ın isyanı, ulusal ve yerel basında yer aldı. Bilsen Dağdaş, oğlunun şehit sayılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da başvurdu. Savcılık, soruşturmanın ardından Dağdaş’ın FETÖ’cü askerler tarafından şehit edildiğini duyurdu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Gelişmelerin ardından Muğla Valisi Amir Çiçek, bir süre önce beraberindeki bir heyetle acılı anne Bilsen Dağdaş’ı evinde ziyaret etti. Vali Çiçek, anne Bilsen Dağdaş’a Şehadet Belgesi takdim etti. İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, şehit için evde dua okudu.

ASKERİ TÖREN YAPILDI

Son olarak şehit asker Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş için bugün askeri tören düzenlendi. Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’deki mezarlığa defnedilen Dağdaş’ın cenazesi, buradan alınarak cenaze aracıyla Kurşunlu Camii’ne getirildi. Muğla Valisi Amir Çiçek, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Muğla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan, Muğla İl Emniyet Müdür Vekili Adnan Karayel, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Albay Oğuz Bavbek, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, emniyet mensupları, şehidin yakınları ile yüzlerce kişi törene katıldı.

ANNENİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Tören alanına gelen anne Bilsen Dağdaş, oğlunun tabutuna sarılarak, "Ne olur bırakın beni yavrumla konuşayım. Anneciğim sen bana böyle söz vermemiştin. Hani beni bırakmayacaktın" diyerek ağlaması yürekleri dağladı. Anne Dağdaş’ı teselli etmeye çalışan kadın astsubay da duygusal anlar yaşadı. 

6 AYDIR AĞLIYORUM

Gazetecilere açıklamalarda bulunan anne Dağdaş, "Rabbime şükür her şeyi ortaya çıktı. Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlum kahramanlar gibi çatıştı. Vatanı ve milleti için şehit oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesimi duyuruyorum. 6 aydır ağlıyorum. Rica ediyorum bunları assınlar. Çocuğumun bir sürü hayalleri vardı. Vatanı için şehit düştü. Bunlardan bıktık artık. Gencecik evlatlarımız şehit düşüyor" dedi. 

İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, cuma namazına müteakip cenaze namazını kıldırdı. Ardından Dağdaş’ın cenazesi, Aksaz Deniz Üst Komutanlığı himayesinde mesai arkadaşları tarafından oluşturulan bando takımının çaldığı cenaze marşıyla, cenaze aracına alındı. Dağdaş’ın cenazesi, Garnizon Şehitliği’ne götürüldü. Daşdaş’ın cenazesi saygı atışının yapılmasının ardından toprağa verildi.

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