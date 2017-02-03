03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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İslam düşmanlığında son nokta

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İngiltere’deki Anti-Helal olarak isimli bir grubun yaptıkları Batı'nın İslam düşmanlığını bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
İslam düşmanlığında son nokta
İslam düşmanlığında son nokta İslam düşmanlığında son nokta İslam düşmanlığında son nokta

İngiltere’de kendilerini Anti-Helal olarak tanımlayan İslam düşmanı grup, ülkenin genelinde örgütlenerek süpermarketlerdeki helal ürünlerin üzerine ‘Bu ürünlerden alırsanız terörizme yardım etmiş olursunuz’ yazılı broşürler yapıştırdı.

İslam düşmanları, dükkanlardaki helal ürünlerin olduğu reyonlara gelip, ürünlere yazılı kağıtlar astı. Kağıtlarda ‘Bunlardan almayın. Teröristlere destek vermeyin’  anlamlarına gelen hakaret içerikli sözler yazıyor. İslam karşıtları özellikle İskoçya, Londra, Güneydoğu ve Kuzey İngiltere gibi yerlerde faaliyet gösteriyor.

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