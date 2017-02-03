Şimdi bu fotoğrafa ne diyeceksiniz?

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, Edirne ziyareti sırasında 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Piyade Tugay Komutanlığı önünde, karşılama mangasının diz çökerek verdiği hatıra fotoğrafı CHP ve Sözcü gibi medya organları tarafından siyaset malzemesi yapıldı.

CHP İL BAŞKANI: YAZIKLAR OLSUN!

CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Koskoca ordumuzu düşürdüğünüz şu duruma bakın yazıklar olsun" diyerek eleştirirken, Edirne Valiliği "genel uygulama" açıklaması yaptı.

SÖZCÜ GAZETESİ MANŞETİNE TAŞIDI

Her fırsatta maniple haberler yapması ile ünlenen Sözcü Gazetesi bu haberi de "Asker diz çökmez" başlığıyla manşete taşıdı.

BAKAN IŞIK TWİTTER'DAN KAPAK GİBİ CEVAP VERDİ

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, fotoğrafla ilgili yapılan yorumlar üzerine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2011 yılında çektirdiği fotoğrafla yanıt verdi.

Bakan Işık, CHP Milletvekili Bircan’ın yaptığı açıklamaya resmi twitter adresinden cevap verdi. Bakan Işık, konuya ilişkin "Edirne ziyaretimiz sonrası bazı CHP'li siyasetçiler, kahraman askerlerimizi rencide edici iddialarda bulundular.

Devlet protokolünde yer alanların askeri birlik ziyaretlerinde Tören Mangası ile hatıra fotoğrafı çektirmesi TSK'da genel bir uygulamadır. Her türlü hain odağa karşı dimdik ayakta olan Türk askerimizi siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.

Haber 7