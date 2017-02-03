03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Azhâb, 6)
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh): “Resülullah (aleyhissâlâtu vesselâm) ayakta içmeyi yasakladı” demişti. Kendisine:“Ya yemek? (Bu husustaki hüküm nedir)” diye soruldu.“Bu dâha şiddetle yâsâktır!” dedi veya şöyle dedi.“Bu dâhâ şerli, dâhâ kötü!”Müslim, Eşribe 113. (2024)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:38Güneş 08:06Öğle 13:25İkindi 16:05Akşam 18:31Yatsı 19:52
    • 7°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • 4°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -1°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 10°C Balıkesir
  • BIST: 88.390 1.14
  • Altın: 144,756 -0.85
  • Dolar: 3,6928 -1.23
  • Euro: 3,9848 -1.34

Ahmet Türk cezaevinden çıktı!

»
Ahmet Türk cezaevinden çıktı!
Mardin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cezaevinden çıktı.
Ahmet Türk cezaevinden çıktı! Ahmet Türk cezaevinden çıktı! Ahmet Türk cezaevinden çıktı!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve ardından tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında, avukatlarının Mardin Sulh Ceza Hakimliğine yaptığı başvuru üzerine bugün akşam saatlerinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

Türk, saat 19.45 sıralarında tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıkarıldı. Türk’ü cezaevi önünde avukatları, bir grup partili ve gazeteciler karşıladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk, tahliye olmasının güzel olduğunu ancak büyük bir burukluk hissettiğini belirterek, “Milletvekili arkadaşlarımız, partimizin genel başkanları, belediye başkanları, arkadaşlarımız içeride. Aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı ve Cebbar Leygara’dan ayrılmak da kolay değildi. Umut ediyorum ki Türkiye’de bir gün bir mutlak akıl oluşur ve bütün olumsuzlar ile hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak akılla hareket edilmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir. Geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemi yaşadık. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ahmet Türk cezaevinden çıktı!Ahmet Türk cezaevinden çıktı!Mardin Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verilen eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk cezaevinden çıktı.
Şimdi bu fotoğrafa ne diyeceksiniz?Şimdi bu fotoğrafa ne diyeceksiniz?Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın, dün Edirne ziyareti sırasında 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı önünde asker ile fotoğraf çektirdi.
Erdoğan'dan 30 büyükşehire müjde!Erdoğan'dan 30 büyükşehire müjde!Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olma özelliğine sahip Mersin Şehir Hastanesi, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açıldı.
Bozdağ'dan cuk oturan cevap!Bozdağ'dan cuk oturan cevap!Avrupa’da 356 cami ve mescidin kundaklandığını ve yakıldığını söyleyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye olarak hiçbir zaman Hristiyan terörü diye bir terim kullanmadıklarını belirtti.
CHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaretCHP'li Ağbaba'dan Orgeneral Akar'a hakaretCHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kardak'ı ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a hakaret ederek, "Siyasi şov yapma" dedi.
Büyük hatadan dönüldü!Büyük hatadan dönüldü!Darbe girişimi sırasında Ankara’da yaşamını yitiren, darbeci asker olabileceği şüphesiyle ilk başta şehit sayılmayan Astsubay Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş’ın cenazesi,askeri törenle Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.
  • FETÖ'cü Adil Öksüz ortaya çıktı03 Şubat 2017 Cuma 16:02
  • Bir çile sona eriyor!03 Şubat 2017 Cuma 15:54
  • Reina saldırısında kritik gelişme!03 Şubat 2017 Cuma 15:53
  • Cezaevinde isyan için 300 bin TL teklif ettiler!03 Şubat 2017 Cuma 15:20
  • 32 şirkete kayyum atanacak!03 Şubat 2017 Cuma 15:08
  • Karar çıktı! 32 şirkete kayyum atanacak!03 Şubat 2017 Cuma 15:04
  • Tiryakilere kötü haber! Yasak genişliyor03 Şubat 2017 Cuma 15:00
  • FETÖ'cü siviller de darbe toplantısı yapmış03 Şubat 2017 Cuma 14:26
  • 5 bin hocadan 5 milyar lira çıktı!03 Şubat 2017 Cuma 14:17
  • İzmir'de başörtülü avukata şok!03 Şubat 2017 Cuma 14:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri