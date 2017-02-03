03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması

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Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması
AB Liderler Zirvesine katılan Çipras, Türkiye ile Yunanistan arasında 8 darbeci askerin iade edilmemesiyle başlayan, Kardak ile derinleşen kriz hakkında açıklamalarda bulundu.
Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması Yunanistan Başbakanı Çipras'tan Kardak açıklaması

AB toplantılarının yapıldığı Malta'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Çipras şunları söyledi;

"Ege'de aidiyeti belli olmayan gri bölgeler yoktur. Varılan şey Yunanistan'ın Avrupa ve uluslararası hukuk çerçevesinde tüm sorunları çözüme kavuşturmak kararlılığıdır. Diyalog, işbirliği istiyoruz dikkat çekici hareketler değil. Yunanistan karşı taraftan ihlal edilen ulusal haklarını, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku içinde koruma kararlılığındadır."

Son olarak Türk Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Ege'deki İstanköy adasında tatbikat planına tepki göstermişti. Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, bu yöndeki hareketlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirtmişti.

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