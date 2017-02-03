03 Şubat 2017 Cuma7 C.Evvel 1438
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CHP'li fatura rekortmeni vekil kararını açıkladı

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CHP'li fatura rekortmeni vekil kararını açıkladı
CHP'nin TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Elif Doğan Türkmen, 1 milyon 200 bin TL'lik faturayla gündeme gelmişti. Türkmen, partisinin çağrısına uyarak istifa edeceğini açıkladı.
CHP'li fatura rekortmeni vekil kararını açıkladı CHP'li fatura rekortmeni vekil kararını açıkladı CHP'li fatura rekortmeni vekil kararını açıkladı

Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan'a konuşan CHP'nin fatura rekortmeni vekili Elif Doğan Türkmen, Kılıçdaroğlu'nun çağrısına uyacağını ve istifa edeceğini bildirdi, ancak bunu Kılıçdaroğlu'yla konuştuktan sonra yapacağını söyledi.

"YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM"

Elif Doğan Türkmen ayrıca canlı yayında kendini savunarak, vatandaşlara mektuplar gönderdiğini ve faturaların bu yüzden kabardığını ileri sürdü. Bu kadar fatura geleceğini tahmin etmediğini söyleyen Türkmen, "Ben yaptığımın arkasındayım. Yanlış olduğunu düşünmüyorum" dedi.

"PARTİMİN KARARINA UYACAĞIM"

Aslında istifayı gerektirecek bir durum olmadığını söyleyen Türkmen, yine de partisinin kararına uyacağını söyledi.

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