04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor

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Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor
Türkiye, Suriye sınır hattında ve karakollarda İnsansız Balonlu gözetleme sistemleri kullanmaya hazırlanıyor.
Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor Türkiye 'Su Damlası' ve 'Kürsel'i devreye sokuyor

TSK, sınırda yasadışı ve terörist geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerine engel olmak için ASELSAN üretimi insansız balonları kullanacak. Balonlar, üs bölgesi ve karakol gibi noktalara ise istihbarat sağlama, yakın gözetleme ve erken ikaz amacıyla da kullanılabilecek.

Savunma Sanayi Araştırmacısı Turan Oguz tarafından paylaşılan bilgilerde ASELSAN 'Su Damlası' ve 'Küresel' olmak üzere iki çeşit üretecek. Büyüklüklerine göre ikiden fazla model olması bekleniyor.

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'Su Damlası' olarak adlandırılan balonlar azami 1000 m irtifaya çıkabilmesi planlanıyor. 16 metre uzunluğundaki balon 180 m3 hacme sahip olacak. 35 m3 hacimli 'Küresel' balonlar ise azami 500m irtifaya çıkabilecek. Her iki balon da sert hava şartlarına ve hafif silahlara karşı dayanıklı.

GÖZÜNDEN HİÇ BİR ŞEY KAÇMAYACAK

360 derece keşif ve gözetleme yapabilecek sistemle donatılacak olan balonlar görüntüleri gerçek zamanlı olarak merkeze iletecek. Küçük sistemlerde termal kamera büyük sistemlerde ise CATS sisteminin kullanılması planlanıyor.

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİLER
Her iki tip balon ve sistemin ilk testleri başarıyla tamamlanmış durumda.

CATS SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

CATS olarak adlandırılan sistemin ağırlığı 60 kg civarında üzerinde Renkli Tv Kamera, IR Kamera, LRF/LD,LP, Spotter gibi sistemler yer alıyor. 

CATS Termal Görüntüleme Sistemi Özellikleri:
3. Nesil Kızılötesi Kamera (MWIR)
Gündüz Görüş Kamerası ( Full HD, 1920x1080p)
Düşük Işık Kamerası (EMCCD)
Lazer Hedef İşaretleyici ( LD, 1064nm)
Lazer Mesafe Ölçer ( LRF, 106nm)
Lazer Aydınlatıcı ( Illminator)
Lazer Noktalayıcı (Pointer, 850nm)
Ataletsel Ölçüm Birimi ( IMU, 3 eksen İÖ, 3 eksen Gyro)

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