Konut alacaklara 4 müjde birden

Konut sektöründe KDV indi, süre uzadı. Damga vergisi sıfırlandı. Sektör, KDV iadesini aylık alacak. Yeni düzenlemelerle konut fiyatlarının % 10 düşmesi bekleniyor

Ekonominin dinamosu inşaat sektörüne hükümetten 4 müjde geldi. Uzun zamandır hem konut sektörünün hem de konut alıcısının merakla beklediği KDV indirimi yapıldı. Konut alırken ödenen damga vergisi sıfırlandı. Müteahhitler, KDV iadesini almak için de 1 yıl beklemeyecek. Martta sona erecek KDV indiriminde ise süre uzadı. Yeni düzenlemelerle fiyatların yüzde 10 ucuzlaması bekleniyor. Sektör, satışların 1.5 milyona çıkacağını öngörüyor.

1-KDV İNDİRİMİ YAPILDI

1 Ocak 2017'den itibaren yapı ruhsatını alan konutlarda KDV, rayiç değeri bin liraya kadar olan arsalar için yüzde 1, 2 bin liraya kadar olan arsalar için yüzde 8, 2 bin lira ve üzeri için yüzde 18 oldu. Bu oranlar eski uygulamada 500 liraya kadar olan arsalarda yüzde 1, bin liraya kadar olan arsalarda yüzde 8 ve bin lira üzerinde yüzde 18 KDV olarak uygulanıyordu. Böylece özellikle yüzde 8 KDV'ye dahil olan arsaların kapsamı genişletilmiş oldu. Bu da, tüketicinin satın alacağı ev bedeline direkt olarak yansıyan KDV bedelinin yüzde 10 daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Bu fiyat aralığındaki arsalar ise özellikle orta gelirli için üretilen konutlar için tercih ediliyor. Sektör temsilcileri, KDV indiriminin yeni konut üretimini de tetikleyeceğini dile getirdi.

2-DAMGA VERGİSİ SIFIRLANDI

Bakanlar Kurulu kararıyla kat karşılığı sözleşmeler ve satış sözleşmelerinde damga vergisi sıfırlandı. Bu vergi, düzenlemeden önce binde 9.48 olarak uygulanıyordu. Damga vergisi indirimi de direkt olarak tüketiciye yansıyacak.



3-KDV İADESİ BEKLETİLMEYECEK

İn şaat sektöründe indirimli orana tabi işlemlerde normalde nakit iadeleri bir sonraki yıl yapılırken, konut teslimi yapan firmalar Ocak 2017 itibarıyla artık KDV nakit iadelerini ertesi yıl beklemeden aylık olarak alabilecekler.



4-İNDİRİMDE SÜRE EYLÜLE UZADI

Yeni düzenlemelerle inşaat sektöründe başlayan canlılık güçlenecek. Daha önce başlatılan ve mart ayında sona erecek, 150 metrekareden büyük konutların KDV'sini yüzde 18'den 8'e indiren düzenleme de eylül ayına kadar uzatıldı.



BÜTÇEYE MALİYETİ 1 MİLYAR TL

Maliye Bakanı Naci Ağbal, maliyeti 1 milyar lira olan vergi düzenlemelerinin yan sektörleri de olumlu etkileyeceğini söyledi. İnşaat sektöründe canlanmaya katkı vermek için düzenleme yaptıklarını belirten Ağbal, noterden ön ödemeli konut satışında binde 9.48 olan vergiyi kalıcı olarak sıfırladıklarını belirtti. Ağbal, "Konut teslimi yapan firmalar ocak ayından itibaren KDV nakit iadelerini ertesi dönemi beklemeden aylık olarak alacaklar" dedi.

Sabah