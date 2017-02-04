04 Şubat 2017 Cumartesi8 C.Evvel 1438
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Dev proje için keşfe çıktılar!

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İstanbul Boğazı'nı yaya yolu ile birleştirecek 'Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi' çalışmaları kapsamında araştırma gemileri Salacak sahilinde keşif yaptı.
Dev proje için keşfe çıktılar!
Dev proje için keşfe çıktılar! Dev proje için keşfe çıktılar! Dev proje için keşfe çıktılar!

Geçtiğimiz günlerde sondaj çalışmalarıyla ilk adımı atılan boğazın altından geçecek yaya yolu tüp geçidi çalışmaları kapsamında Üsküdar Salacak sahiline araştırma gemileri geldi. Tünel yolu için araştırma yapılan gemiler uzun süre sahilde kaldı.

MERAKLA BEKLİYORUZ

Projenin çok ilginç olduğunu ve merakla beklediğini söyleyen Kerim Toprak isimli vatandaş, “İlginç bir proje diye düşünüyorum. Aslında biraz da merak ediyorum. Acaba akvaryum gibi mi? Cam falan koyacaklar mı? Yayalar için de bence güzel ve ilginç olur. Şimdide inceliyorlar galiba” diye konuştu.

Yaya yolu tüneli kullanıma açıldığında Marmaray'dan inen yolcular Üsküdar'dan karşı yakaya yürüyerek geçebilecek. Tünel çalışmalarının 2019 yılında tamamlanması planlanıyor.

Yeni Şafak

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